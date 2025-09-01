Toruńska policja złapała 13 kierowców na „podwójnym gazie”. Po akcji „Trzeźwość”

2025-09-01, 16:47 Redakcja

Policjanci z Torunia przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwość”/fot: KMP w Toruniu

Policjanci z toruńskiej „drogówki” przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwość”. Podczas akcji, mundurowi sprawdzili trzeźwość 2140 osób, 13 z nich kierowało pojazdem pod wpływem alkoholu. Tym, którzy zdecydowali się „jechać na podwójnym gazie”, zostały już zatrzymane prawa jazdy.

W niedzielę (31 sierpnia), policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwość”. Akcja wpisywała się w okres powrotów z letniego wypoczynku, kiedy na drogach panuje wzmożony ruch.



– Przez cały czas trwania akcji mundurowi skontrolowali łącznie 2140 kierujących i zatrzymali 13 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. W siedmiu przypadkach czyn zakwalifikowano jako wykroczenie, pozostali kierowcy odpowiedzą za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wszyscy stracili już prawo jazdy – przedstawił mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



W przypadku 43-letniego kierowcy osobowego citroena, urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 1,3 promila w jego organizmie. Jednak to nie był koniec problemów 43-latka.



– Po sprawdzeniu danych kierującego w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. O wymiarze kary zdecyduje sąd – dodał Pypczyński.



Policjanci przypominają, że skutki „alkoholu za kierownicą” mogą być tragiczne.