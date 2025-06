Sprawdzają autobusy i trzeźwość kierowców. Kontrole w czterech miastach regionu [wideo, zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski pojedzie 20 czerwca rowerem do Torunia. To pokłosie przegranego zakładu frekwencyjnego między włodarzami dwóch stolic naszego… Czytaj dalej »

Kujawsko-pomorscy inspektorzy ITD sprawdzali m.in. trzeźwość kierujących, wymagane uprawnienia oraz stan techniczny pojazdów. - Kontrole są niezapowiedziane, to jedna z naszych sztandarowych akcji - mówi Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. - Działamy dzisiaj w czterech miastach regionu - poza Bydgoszczą jesteśmy w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu. Wszystkie wytypowane autobusy są kierowane na okręgowe stacje kontroli pojazdów lub na naszą mobilną linię diagnostyczną, którą mamy w użytkowaniu. Weryfikujemy na tych stacjach główne układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo - układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenia, ogumienia – to, czego nie możemy sprawdzić podczas kontroli organoleptycznej - podczas kontroli wstępnej. W całym regionie inspektorzy ITD skontrolowali 84 autobusy. Celem ich działań była poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. W sześciu przypadkach ujawniono usterki techniczne, tylko w jednym przypadku wprowadzono zakaz dalszej jazdy.

