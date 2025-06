Zaczyna się remont na ul. Focha w Bydgoszczy. Zmiany w kursowaniu tramwajów

2025-06-02, 08:29 Redakcja

Na czas robót wprowadzone zostają zmiany w kursowaniu niektórych linii tramwajowych i autobusowych/fot. ilustracyjna, Agata Raczek, archiwum

Od 2 czerwca prowadzony będzie remont torowiska na ul. Focha w Bydgoszczy. Tymczasowo wstrzymany został ruch tramwajowy na tej ulicy – na czas robót zmienia się układ wielu linii tramwajowych i autobusowych.

Podczas prac wymieniona zostanie część lewego toru na wysokości Opery Nova. Roboty na tym odcinku torowiska potrwają około dwóch tygodni.



W tym czasie tramwaje i autobusy będą kursować następująco:

• linia nr 1 będzie kursowała na trasie Rycerska – Wilczak,

• linia nr 3 zostanie czasowo skierowana od ronda Jagiellonów do Lasu Gdańskiego P+R (w obydwu kierunkach). Dodatkowo będzie zatrzymywała się na obydwóch przystankach pn. rondo Jagiellonów,

• linia nr 5 zostanie skierowana od ronda Jagiellonów (przystanki tymczasowe usytuowane na ulicy Jagiellońskiej po wschodniej stronie ronda) ulicami Bernardyńską, Kujawską, Wojska Polskiego do pętli Wyżyny,

• linia nr 8 zostanie czasowo zawieszona,

• linia nr 9 - od ronda Jagiellonów (przystanki tymczasowe usytuowane na ulicy Jagiellońskiej po wschodniej stronie ronda) zostanie skierowana ulicami Jagiellońską, Toruńską, Perłową, Wojska Polskiego do pętli Kapuściska (trasy linii nr 9 i 8 na czas prac zostaną ze sobą połączone)

• linia nr 56 - wszystkie kursy będę kierowane przez węzeł Garbary,

• linia nr 62 - w dni powszednie zostanie czasowo wydłużona do ronda Jagiellonów (przystanek zlokalizowany po północnej stronie ulicy Jagiellońskiej). Dodatkowo w dni wolne zostanie uruchomiona na trasie Lisia - rondo Jagiellonów (kursy wydłużone do r. Jagiellonów i w weekendy będą wykonywane w ramach linii 62).



Zostanie uruchomiona także autobusowa komunikacja zastępcza w relacji rondo Jagiellonów - Dworzec Główny (wariantowo do pętli Rycerska). Oznaczona będzie symbolem „ZaT”. Dla wszystkich linii tramwajowych, przejeżdżających ulicą Jagiellońską, obowiązywać będą dodatkowe przystanki pn. rondo Jagiellonów po wschodniej stronie ronda. Dojście do przystanków odbywać się będzie przejściem dla pieszych wytyczonym na północnej jezdni ul. Jagiellońskiej przed rondem Jagiellonów.



Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, równolegle z pracami na torowisku wykonana zostanie część prac związanych z wytyczeniem nowego przejazdu rowerowego przez ul. Focha przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską.



Na podstawie komunikatu ZDMiKP w Bydgoszczy