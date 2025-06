Tramwaje wrócą na ul. Focha w Bydgoszczy. Rozpoczynają się prace przy kościele Klarysek

2025-06-11, 14:26 Redakcja

Trwają kolejne prace przy sieci torów tramwajowych w Bydgoszczy/fot: bydgoszcz.pl

Kończą się prace na torowisku przy Operze Nova. W sobotę (14 czerwca) na ulicę Focha wrócą tramwaje. Równocześnie rozpocznie się remont na wlocie ulicy Gdańskiej przy kościele Klarysek. Drogowcy podkreślają, że to kolejne zadanie w ramach bieżącego utrzymania bydgoskiej sieci torowej.

– Na finiszu są roboty związane z wymianą części lewego toru przy Operze Nova, dzięki czemu w najbliższą sobotę (14 czerwca) mogą rozpocząć się prace przy kościele Klarysek. Będą one polegały na wymianie czworaka oraz betonowej kostki w torowisku na wlocie ul. Gdańskiej, co poprawi warunki przejazdu dla tramwajów. Podczas tych prac dokończymy wytyczanie przejazdów rowerowych przez ul. F. Focha i Gdańską, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów w tej części miasta – przekazał Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



Przy okazji wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. Gdańskiej naprawione zostanie torowisko na wysokości ul. Śniadeckich, gdzie wymienione zostaną cztery styki szyn. Prace drogowo-torowe w tej lokalizacji potrwają około dwóch tygodni. To kolejny etap działań związanych z bieżącym utrzymaniem sieci torowej w Bydgoszczy. Cała bydgoska sieć to 95 kilometrów toru pojedynczego.



Na stałe trasy wrócą linie tramwajowe nr 3, 5, 8 i 9 oraz autobusowe nr 56 i 62. Zakończone zostanie również funkcjonowanie linii komunikacji zastępczej, kursującej od początku czerwca na odcinku od ronda Jagiellonów do pętli Rycerska (Dworzec Główny).



Przeniesienie prac na ulicę Gdańską wymusza wprowadzenie kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej:



linie nr 1 i 4 zostaną czasowo zawieszone,

linia nr 2 zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną od ronda Jagiellonów (przystanki tymczasowe usytuowane po wschodniej stronie ronda) ulicami Jagiellońską, mostem Pomorskim, Toruńską, Perłową, Szpitalną do pętli Glinki (na odcinku od ronda Jagiellonów do pętli Glinki linia ta zastąpi funkcjonowanie linii nr 4),

linia nr 6 zostanie skierowana trasą zmienioną od ronda Jagiellonów (przystanki usytuowane po zachodniej stronie ronda) przez ulice Focha, Naruszewicza, most Władysława Jagiełły, Dworcową, Zygmunta Augusta do pętli Rycerska,

linia nr 10 zostanie skierowana trasą zmienioną od ronda Jagiellonów (przystanki usytuowane po zachodniej stronie ronda) przez ulice Focha i Nakielską do pętli Wilczak,

linia nr 11 zostanie skierowana trasą zmienioną od ronda Jagiellonów (przystanki usytuowane po zachodniej stronie ronda) przez ulice Focha, Naruszewicza, most Władysława Jagiełły, Dworcową, Zygmunta Augusta do pętli Rycerska,

zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa ZaT, która będzie kursować na trasie rondo Jagiellonów – Las Gdański (wybrane kursy będą realizowane na trasie rondo Jagiellonów – Bielawy). Linia ZaT zatrzymywać się będzie na wysokości przystanków tramwajowych,

linie tramwajowe nr 3, 5, 6, 8 i 10 będą się zatrzymywać na dodatkowym przystanku rondo Jagiellonów, zlokalizowanym po wschodniej stronie ronda,

wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w rozkładach jazdy linii nr: 64, 67 oraz ZaT6. Autobusy linii nr 41, 52, 93 i 94 na przystanku Las Gdański P+R w kierunku Dworca Bydgoszcz Leśna będą się zatrzymywały przed skrzyżowaniem z ulicą Rekreacyjną, na wysokości parkingu P+R,

w związku z brakiem możliwości przejazdu z ul. Jagiellońskiej w ul. Gdańską, linia autobusowa ZaT w kierunku pętli Las Gdański oraz Bielawy będzie prowadzona po raz pierwszy ulicami 19 Marca 1981 r. oraz Parkową, a następnie dalej ul. Gdańską po trasie linii tramwajowych. W kierunku ronda Jagiellonów linia ta będzie kursować trasą linii tramwajowych do skrzyżowania ulic Gdańskiej/Krasińskiego/Śniadeckich, następnie zostanie skierowana przez ulice Krasińskiego i 3 Maja do ronda Jagiellonów.