25 elektryków i 15 hybryd na drogach regionu. Umowa na nowe autobusy podpisana

2025-05-30, 14:14 Monika Kaczyńska/Redakcja

Podpisanie umowy na dostawę autobusów dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego/fot. Monika Kaczyńska

– Są ekologiczne, bezpieczne i komfortowe dla pasażerów – na kujawsko-pomorskie drogi wyjedzie wkrótce 40 nowoczesnych autobusów: 25 elektryków i 15 hybryd. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na ich dostawę.

– To największy tego typu projekt w skali kraju, który jest współfinansowany z KPO – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki. – 40 autobusów ekologicznych to zakup, jakiego w Polsce w ramach tego programu nikt jeszcze nie realizował.



Łączny koszt nowych autobusów to 120 mln złotych. – Bezpieczne, komfortowe, przyjazne dla osób niepełnosprawnościami, z ograniczeniami ruchowymi, ekologiczne, z zasięgiem ponad 300 kilometrów – informuje Radosław Pankau, prezes zarządu ABP, przedstawiciela Iveco w Polsce.



– 40 nowych pojazdów dołączy do floty Kujawsko–Pomorskiego Transportu Samochodowego, który dzisiaj w swojej flocie ma 300 pojazdów – więc [przewoźnik – przyp. red.] wymieni te pojazdy, które niekoniecznie są najlepsze, najnowsze, więc bardzo się cieszymy – mówiła wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska.



Pierwsze autobusy mają wyjechać na drogi regionu w grudniu.



Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim podpisano także umowę dotyczącą budowy dwóch rond - w Dyblinie w powiecie lipnowskim i w Broniewicach w powiecie inowrocławskim. Więcej poniżej.