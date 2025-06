Piotr Całbecki: Region jest ciekawą mozaiką różnych kultur ze spójną społecznością [Rozmowa Dnia]

2025-06-05, 09:12 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Gościem „Rozmowy Dnia” był Piotr Całbecki, marszałek województwa/fot: Zdzisław Nawrat

7 czerwca będzie hucznym dniem w naszym regionie. To data święta województwa i z tej okazji rozmawialiśmy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim. Na czym województwo opiera swoją tożsamość i czy mieszkańcy czują się z nim związani? Czy region jest zintegrowany? O to pytała Adriana Andrzejewska-Kuras.

Jakie jest nasze województwo? Jak można opisać je w kilku słowach? – Zacytowałbym mojego ostatniego gościa, prawnika Józefa Weilera, który powiedział, że ten region jest wspaniały, przyjechał tu pierwszy raz i bardzo żałuję, że dopiero tak późno się u nas pojawił. Oczywiście powiedział to na podstawie ludzi, których spotkał. Sądzę, że w pierwszej kolejności trzeba chwalić się tym, że mamy wspaniałych mieszkańców, bardzo zróżnicowany region pod względem kulturowym. To ciekawa mozaika różnych kultur i tradycji, a jednocześnie tworzymy dość spójną solidarną społeczność, współodpowiedzialną za siebie. To widać, chociażby w tym, jak w równoważny sposób się rozwijamy. Samorząd województwa jest oczkiem całego regionu. Tu są przedstawiciele wszystkich najdalej i bardzo odległych zakątków. Żaden obszar nie jest pozostawiony samemu sobie. W szczególny sposób dbamy o to, aby docierać z inwestycjami, realizować projekty unijne właśnie tam, gdzie być może jest najtrudniej. Myślę, że to odzwierciedla obraz tego, jakim jesteśmy społeczeństwem.



– Czy jesteśmy zamożnym regionem? Czy mamy wszystkie rzeczy już zrealizowane? Na pewno nie. Jeśli popatrzymy na rozmach obecnych inwestycji, które realizujemy, np. drogowych, kolejowych, w kulturze, szpitalnictwie, okazuje się, że stać nas na wiele i myślę, że inne regiony nam tego zazdroszczą – dodał Całbecki.



Co jakiś czas pojawiają się postulaty we Włocławku, żeby wyjść z tego województwa. Były pomysły, żeby połączyć się z łódzkim, jak i powstania województwa włocławsko-płockiego. Wygląda na to, że nie wszyscy są zadowoleni, że są w tym województwie. – Zawsze będzie niezadowolona opozycja i dobrze, ponieważ jej rolą jest cenzorowanie tych, którzy mają władzę i będą używać najróżniejszych argumentów, aby budować swoją pozycję wśród wyborców. Być może jest to łatwe hasło, które gdzieś trafia do głowy i jest powtarzane, że ktoś chce się odłączyć od naszego województwa. Nie znam realnych zagrożeń w tym obszarze. Miałem niedawno spotkanie z panem prezydentem Kukuckim. Omówiliśmy kolejne etapy realizacji wielkiej inwestycji dla Włocławka – budowy filharmonii. Nie widzę żadnych powodów, aby Włocławek myślał, że region kujawsko-pomorski jest gorszy od łódzkiego, czy płockiego, czy mazowieckiego. Nie słyszałem o takich planach.



Część obchodów Święta Województwa już się rozpoczęła, ale większość imprez nadal przed nami. Na co mogą liczyć mieszkańcy w najbliższych dniach? – Moglibyśmy zorganizować jeden event w jednym miejscu, w Toruniu. Tam, gdzie jest siedziba sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego. Jednak tak nie jest. Organizujemy aż 20 eventów, wraz z innymi samorządami jeszcze więcej. W każdym mieście prezydenckim będzie się działo coś bardzo ciekawego. Przede wszystkim koncerty otwarte, plenerowe, dla wszystkich mieszkańców, z występami znanych artystów, rozpoznawalnych w Polsce. Uruchamiamy bardzo dużo wydarzeń okołokoncertowych. Przedwczoraj po raz drugi wręczyliśmy nagrodę Mikołaja Kopernika Fides et Ratio. To było duże wydarzenie. Dodam, że przybył na nie prezydent Komorowski, pani premier Suchocka, kardynał Ryś. Postaci nietuzinkowe dla naszego życia w Polsce, no i sam laureat, pan profesor Weiler.



– To są bardzo ważne wydarzenia, które podkreślają rangę ludzi z zewnątrz. Staramy się nie tylko istnieć w tych eventach, czy bawić się, organizować, świętować wewnętrznie, ale również pokazywać z tej okazji region na zewnątrz. Zachęcam wszystkich państwa do zajrzenia na stronę internetową naszego urzędu. Tam w szczegółach zapoznacie się państwo z tym, co będzie się gdzie i o której godzinie działo. Naprawdę jest w czym wybierać. Zapraszam wszystkich do udziału.



