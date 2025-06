Zgoda wiary i rozumu. Jospeh Weiler otrzymał w Toruniu nagrodę „Fides et Ratio”

2025-06-04, 09:54 Monika Kaczyńska/Redakcja

Prof. Joseph Weiler został laureatem Nagrody Kopernikańskiej „Fides et Ratio”/fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWK-P

Prof. Joseph Weiler został laureatem Nagrody Kopernikańskiej „Fides et Ratio”. Światowej klasy prawnik, badacz i wykładowca akademicki odebrał ją w Pałacu Dąmbskich w Toruniu.

Nagrodą honorowane są osoby, które w działalności naukowej i twórczej godzą wiarę i naukę, ale też promują wartości, które pozostawił po sobie papież-Polak. – Ta nagroda wiele dla mnie znaczy – podkreśla prof. Weiler. – Po pierwsze, miałem okazję spotkać się Janem Pawłem II wraz z moją rodziną – pomyślałem, że jego encyklika „Fides et ratio” (Wiara i rozum) była tak ważna, aby odeprzeć argument, że w jakiś sposób wiara jest sprzeczna z nauką lub prawdą. Było to więc bardzo, bardzo ważne stwierdzenie, z którym się utożsamiam.



– Postać wybitna pod każdym względem, wybitny naukowiec: prawnik, konstytucjonista, niezwykle zasłużony dla odkrywania na nowo tożsamości europejskiej – mówił o laureacie marszałek województwa Piotr Całbecki. – Pochodzi z Johannesburga, jest Żydem polskiego pochodzenia, mieszka w Nowym Jorku, ale prowadzi katedry prawa na bardzo wielu uniwersytetach, najbardziej renomowanych. Otrzymał 14 doktoratów honoris causa (…) To świadczy o powadze jego dorobku naukowego – dodał.



Zainteresowania naukowe Josepha Weilera skupiają się obecnie wokół zagadnienia miejsca wszystkich religii w przestrzeni i debacie publicznej nowoczesnych państw prawa. Jego najważniejsze publikacje to „Chrześcijańska Europa”, „From Regensburg to Berlin – Holiness and Reason” i „Shall the Justice of the Whole Earth Not Do Justice?”.



W wieczornej ceremonii wręczenia nagrody uczestniczyli prezydent Bronisław Komorowski, premier Hanna Suchocka, biskup toruński nominat ks. Arkadiusz Okroj,. Nagroda Fides et Ratio została przyznana po raz drugi. Jej pierwszym laureatem był kard. Grzegorz Ryś.