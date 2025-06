Episkopat podał datę ingresu biskupa Arkadiusza Okroja do toruńskiej katedry

Około 12:30 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze krajowej nr 91 w Starym Zbrachlinie (powiat aleksandrowski). Samochód wpadł do rowu, kierowca został… Czytaj dalej »

Ingres poprzedzi obrzęd kanonicznego objęcia diecezji, w środę 4 czerwca o godz. 19.00, podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wydarzeniu następnie towarzyszyć będzie czuwanie modlitewne. Nowy biskup toruński w maju skończy 58 lat. Jest doktorem teologii duchowości. Biskupem jest od sześciu lat. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję członka Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jednocześnie wchodzi w skład Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Jego dewizą biskupią są słowa: „Euntes Evangelium Praedicate" (Idąc, przepowiadajcie Ewangelię). Arkadiusz Okroj ukończył szkołę podstawową w Chmielnie. Maturę zdał w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach, gdzie uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Następnie podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Przez pięć lat był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Drzycimiu, a później w parafii pw. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej. Następnie podjął studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako ojciec duchowny i wykładowca. Opiekował się również wieloma wspólnotami i grupami kleryckimi. Od 2010 r. był proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie, a od 12 lutego 2019 r. pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.

