Egipski kurort dostępny przez cały rok! Rejsy do Sharm el Sheikh z Bydgoszczy

Naama Bay - luksusowa dzielnica kurortu Sharm ek Sheikh/fot. By Marc Ryckaert - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org

Join UP! Polska uruchamia nowe całoroczne połączenie czarterowe z Bydgoszczy do Sharm el Sheikh. Loty rozpoczną się już 29 czerwca. To obok Antalyi i Marsa Alam już trzeci kierunek w siatce tego przewoźnika, z Portu Lotniczego Bydgoszcz

– Kolejne całoroczne połączenie czarterowe z Portu Lotniczego Bydgoszcz potwierdza wciąż rosnące zainteresowanie podróżami z regionalnego lotniska - mówi Monika Mesner-Hermelin, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. - Sharm el Sheikh to drugi egipski kurort, do którego już od tego sezonu letniego wyruszą mieszkańcy naszego regionu.



Rejsy do Sharm el Sheikh z wylotem z Bydgoszczy realizowane będą w każdą niedzielę, od 29 czerwca. Warto podkreślić, że jest to połączenie całoroczne, zatem mieszkańcy Kujaw i Pomorza, do tego popularnego kurortu na półwyspie Synaj wyruszą w poszukiwaniu ciepła także zimą.

– Rozbudowa oferty w Bydgoszczy to odpowiedź na realny potencjał tego rynku. Agenci z Pomorza i Kujaw to dla nas niezwykle ważni partnerzy – chcemy, by mieli jak najszersze możliwości proponowania klientom atrakcyjnych kierunków bez konieczności dojazdu do dużych, oddalonych portów. Sharm el Sheikh to całoroczny kierunek z ogromnym potencjałem – dlatego cieszymy się, że dołącza do naszej siatki właśnie z Bydgoszczy – podkreśla Katarzyna Bayraktar, Head of Sales Development w Join UP! Polska.



Sharm el Sheikh to jeden z najpopularniejszych kurortów Egiptu, położony nad Morzem

Czerwonym. Słynie z wyjątkowych warunków do nurkowania, stabilnej pogody przez cały rok i szerokiej gamy hoteli o różnym standardzie – od rodzinnych po luksusowe resorty all inclusive.