Zdobywają olimpijskie szczyty i stypendia. Prymusi z regionu na spotkaniu z marszałkiem

2025-06-02, 18:03 Monika Kaczyńska/Redakcja

Marszałek województwa spotkał się w Auli UMK w Toruniu z prymusami z regionu/fot. Monika Kaczyńska

Ponad 1,8 tys. uczniów kujawsko-pomorskich szkół podstawowych i średnich otrzyma w tym roku stypendia edukacyjne o łącznej wartości blisko 7 mln złotych. Z prymusami spotykał się w Auli UMK marszałek Piotr Całbecki.

- Moją największą pasją są języki. Zaangażowałam się w olimpiadę języka hiszpańskiego i jestem dwukrotnym finalistką tej olimpiady. Jest to dla mnie duże wyróżnienie i także docenienie tych moich wieloletnich starań w nauce języka który, nie jest aż taki łatwy - mówi Helena Wirkus, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.



Dla Igora Kaczorowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku matematyka jest główną pasją. - Lecz w tym roku udało mi się także zdobyć tytuł laureata z języka polskiego. Dla mnie nauka to jest przede wszystkim pasja, ale czasami, gdy nie chce mi się uczyć, to mam swoją surową dyscyplinę. I tak usiądę, żeby się nauczyć.



- Uczniowie zasługują na wielkie słowa uznania za swoją ciężką pracę, za zdolności i współpracę ze szkołami. Dlatego my nie tylko przelewamy stypendia, czyli pieniądze, najlepszym uczniom z regionu, ale również spotykamy się z nimi - mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.



Zwieńczeniem popołudnia był wykład edukatorki i trenerki Marty Młyńskiej oraz koncert Wiktora Dyduły.



Więcej niżej, w relacji Moniki Kaczyńskiej:





Prymus Pomorza i Kujaw II

Filip Osiński – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Konstytucji 3 Maja w Nakle nad Notecią

Franciszek Grzegórski – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adam Łubianka – uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Szymon Wiliński – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Jakub Winiecki – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Kacper Mila – uczeń Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza

Wojciech Szymański – uczeń Technikum Elektronicznego nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Szymon Krukowski – uczeń Technikum Leśnego im. Adama Lorenta w Tucholi

Daria Marcelina Człapa – uczennica Technikum nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy

Kacper Szumlas – uczeń Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

Michalina Anna Łatka – uczennica Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Bydgoszczy

Adrian Dąbrowski – uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

Prymus Pomorza i Kujaw Plus

Bartłomiej Sandecki – uczeń Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Tymoteusz Dziełak – uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Mateusz Stępniewski – uczeń Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu

Dyrektorzy szkół z największą liczbą stypendystów:

dr Beata Trapnell – dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu (157 stypendystów) – najlepsza szkoła szkolnictwo ogólne

Zbigniew Grzechowski – dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie (77 stypendystów) – najlepsza szkoła szkolnictwo zawodowe

Programy stypendialne w liczbach

stypendia trafią do 1804 młodych

Prymusi Pomorza i Kujaw II – 431 stypendystów to uczniowie podstawówek, a 688 szkół ponadpodstawowych

Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza – 420 osób to uczniowie techników, a 100 szkół branżowych

Prymus Pomorza i Kujaw Plus – 91 osób to uczniowie podstawówek, 10 techników, a 64 liceów ogólnokształcących

wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie

stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy

łączna wartość stypendiów to 6 736 000 zł