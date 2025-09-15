Na naukę nigdy nie jest za późno. Rusza kampania „Dni uczenia się dorosłych”

2025-09-15, 18:05  Damian Klich/Redakcja
Rozpoczyna się ogólnopolska kampania społeczna „Dni uczenia się dorosłych”/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Rozpoczyna się ogólnopolska kampania społeczna „Dni uczenia się dorosłych”/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W poniedziałek (15 września) rozpoczyna się ogólnopolska kampania społeczna „Dni uczenia się dorosłych”, która ma rozwijać w dorosłych nawyk ciągłego rozwoju i nauki. Akcja powstała w latach 90. i jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod patronatem UNESCO. W województwie kujawsko-pomorskim planowane są trzy wydarzenia.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w jednostkach Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Inowrocławiu pod nazwą „Poznaj swoje kompetencje!” odbędą się od 6 do 10 października.

Szkolenie online „Lifelong learning: małe kroki, wielkie zmiany” zaplanowano na 8 października. Finał akcji 15 października, spotkaniem informacyjnym „W stronę rozwoju: Myślenie, które kształtuje przyszłość” w hotelu Focus w Bydgoszczy. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły można znaleźć TUTAJ.

Polskie Radio PiK jest patronem „Dni uczenia się dorosłych”.

