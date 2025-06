Pomoc dla kobiet, atrakcje dla młodzieży i rycerzy. Pieniądze dla organizacji z Chełmna

Około 12:30 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze krajowej nr 91 w Starym Zbrachlinie (powiat aleksandrowski). Samochód wpadł do rowu, kierowca został… Czytaj dalej »

Join UP! Polska uruchamia nowe całoroczne połączenie czarterowe z Bydgoszczy do Sharm el Sheikh. Loty rozpoczną się już 29 czerwca. To obok Antalyi i Marsa… Czytaj dalej »

- Podpisujemy właśnie umowę na kluby młodzieżowe i na równość szans kobiet i mężczyzn - przekazała Anna Cyrklaff-Muzolf, dyrektor Lokalnej Grupy Działania Chełmno. - Nasz klub nosi nazwę Akademia Rycerska, a za tą nazwą kryje się: szermierka, łucznictwo, pokazy konne - mówi Piotr Woliński, komes zastępu rycerskiego z Chełmna. - Prezentujemy też rzemiosło średniowieczne, prowadzimy warsztaty chlebowe, kaletnicze, krawieckie pokazy kowalskie. Rafał Przybył reprezentuje Klub Fantastyki Nine Dragons. - Młodzież może do nas przyjść, pograć w różnego rodzaju gry planszowe, gry RPG, pomalować figurki, czyli pouczyć się kreatywnego myślenia, dobierania kolorów. Hanna Grochowska jest z Chełmińskiego Stowarzyszenia Oświatowego. Projekt tej organizacji wspiera kobiety, które chcą rozwijać karier, wzmacniać swoją pozycję zawodową, rozpocząć aktywność zawodową czy wrócić na rynek pracy. - Siła jest kobietą - przekonuje Hanna Grochowska. Stowarzyszenia otrzymały od 60 do 100 tysięcy złotych na realizację swoich projektów. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

