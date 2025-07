Chełmińskie stare planty zmienią swoje oblicze! Powstaną miejsca do odpoczynku i plac zabaw

2025-07-16, 10:48 Marcin Doliński/Redakcja

Planty w Chełmnie zostaną gruntownie przebudowane/fot: Facebook, Urząd Miasta Chełmna

XIX-wieczne Stare Chełmińskie Planty przejdą metamorfozę. Zaniedbany teren zostanie odnowiony. Pojawią się ścieżki, plac zabaw i miejsca odpoczynku.

– Wydamy na ten cel milion 722 tysiące złotych. Na to, żeby planty były ładne, służyły jako miejsce odpoczynku, spacerów, bądź też zabaw dla dzieci, bo też tam będzie punkt zabawowy – informował Mariusz Kędzierski, burmistrz Chełmna.



– Będzie to teren odpoczynkowy, tak go nazwijmy. Będą ławeczki, ścieżki, miejsce do zabawy dla dzieci, czyli plac zabaw. Nie wyobrażam sobie, żeby planty, które słynęły z dywanów kwiatowych, zmieniły swoje oblicze. Także te roślinki, które produkujemy, bo chyba jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które mają swoją zieleń miejską, tam panie produkują nasadzenia. Te kwiatki, które w Chełmnie są sadzone, to jest nasza produkcja. Kupujemy bardzo mało sadzonek, raczej je wytwarzamy i hodujemy – dodał Kędzierski.



Prace rozpoczną się w połowie sierpnia.