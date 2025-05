Rycerskie potyczki w Chełmnie. Kuchnia, bitwa i rękodzieło według historycznych zasad [zdjęcia, wideo]

- Rycerz ma na sobie zbroję płytową, brygantynę, miecz, tarczę i miecz dwuręczny. Waga: 25 kilogramów - mówi jeden z uczestników turnieju. - Ja jestem rzemieślnikiem, mincerzem, czyli taką osobą, która wybija monety. Akurat dzisiaj zajmuję się późnośredniowiecznymi pieniędzmi... - Prezentujemy repliki instrumentów historycznych z czasów między XII a XV wiekiem. Instrumenty wykonuje nasz kolega z zespołu. To są fidele, na przykład mamy fidel sopranową, altową. Jest także viola, czyli taką średniowieczna wiolonczelę. Mamy nyckelharpę, czyli skandynawski instrument klawiszowo -smyczkowy. No i są cymbały, flet prosty, bęben, citole. Wydarzenie zorganizowano w osadzie rycerskiej, a punktem kulminacyjnym była wielka bitwa. Zakończenie w niedzielę. Niedziela – 18 maja 10:00 – Gry RPG z Nine Dragons – Izba Tortur 11:00 – Warsztaty zielarskie z Hidden Chełmno – Osada Rycerska

