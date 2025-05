2025-05-17, 19:30 Maciej Wilkowski/Redakcja

Kobieta podejrzana o zabójstwo w Ciechocinku usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu

27-letnia Karolina J. była poszukiwana. Kujawsko-pomorskim funkcjonariuszom pomogli mundurowi z Gniezna, gdzie kobieta - już po trzech godzinach od znalezienia zwłok - została zatrzymana.

Przypomnijmy - do tragedii doszło w miniony czwartek (15 maja) w Ciechocinku. Nie żyje 25-letni mężczyzna. W tej sprawie została zatrzymana Karolina J.



- Po wejściu do mieszkania policjanci znaleźli zwłoki 25-latka z licznymi ranami, które wskazywały na to, że inna osoba mogła przyczynić się do jego śmierci - relacjonuje starsza aspirant Marta Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli dowody przestępstwa. Ustalono, że związek ze śmiercią 25-latka może mieć jego partnerka. Ustalono, że kobieta przebywa na terenie województwa wielkopolskiego. Współpraca z policjantami z Gniezna pozwoliła na zatrzymanie jej już po około 3 godzinach od zgłoszenia o znalezieniu ciała.



27-latka została doprowadzona przez policjantów do Prokuratury Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim. Tam została przesłuchana i usłyszała zarzut zabójstwa. Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanej.

W chwili zatrzymania, w rozmowie z policjantami kobieta nie potrafiła odtworzyć wypadków z kilku minionych godzin i nie przyznała się do zabójstwa.



Nieoficjalnie wiadomo, że 27 - letnia Karolina J. ma za sobą przeszłość kryminalną.