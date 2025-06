Obywatel Mołdawii ugodził nożem 47-letniego bydgoszczanina, który stanął w obronie kobiety

Join UP! Polska uruchamia nowe całoroczne połączenie czarterowe z Bydgoszczy do Sharm el Sheikh. Loty rozpoczną się już 29 czerwca. To obok Antalyi i Marsa… Czytaj dalej »

Nad tą sprawą kryminalni ze śródmieścia pracowali od tygodnia. Cała sytuacja miała miejsce w piątek 23 maja około godz. 23:00, w sklepie przy ulicy Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. - Wówczas poszkodowany stanął w obronie kobiety, wobec której inny klient zachował się wulgarnie. 47-latek postanowił zareagować i porozmawiać z nieznajomym na temat jego wulgarnego zachowania – opowiada kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Chwile później wywiązała się awantura, podczas której został trzykrotnie ugodzony nożem w brzuch i klatkę piersiową. Nieznany napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia. Policję zawiadomił personel szpitala im. Jurasza. - Poinformował, że około godz. 0:45 na oddział ratunkowy został dowieziony przez pogotowie mężczyzna ugodzony nożem. Rany okazały się bardzo poważne i tylko natychmiastowa operacja uratowały mężczyźnie życie – informuje policjantka. Sprawą zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Jeden z policjantów w minioną niedzielę, w drodze do pracy ustalił, kto stoi za dźgnięciem nożem 47-latka i gdzie agresor przebywa. Natychmiast tam pojechał, informując jednocześnie swojego przełożonego, który skierował na miejsce innych policjantów. - Kilka minut później 47-letni obywatel Mołdawii, odpowiedzialny za usiłowanie zabójstwa, został zatrzymany przez kryminalnych ze Śródmieścia w rejonie bydgoskiego Balatonu – informuje kom. Kowalska. - W miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli ubranie, w którym był podczas ataku oraz cztery noże. Wszystkie te przedmioty są dowodami w sprawie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W poniedziałek sąd tymczasowo aresztował go na najbliższe 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

