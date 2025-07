Nowość w Chełmnie! W weekendy Miasto zaprasza na rejsy łodzią flisacką po Wiśle

2025-07-06, 07:57 Marcin Doliński/Redakcja

Łódź pływa po Wiśle w każdy wakacyjny weekend/fot. Marcin Doliński

W każdy wakacyjny weekend można podziwiać Chełmno z perspektywy Wisły – rejsy drewnianą zrekonstruowaną łodzią odbywają się siedem razy dziennie.

O nowej inicjatywie mówi Agnieszka Kowalkowska z Urzędu Miasta Chełmna. – Wrażenia są doskonałe – nie jest to niespodzianka, bo tymi rejsami zaraziłam się już bardzo dawno i bardzo pragnęłam, żebyśmy tutaj w Chełmnie też mogli z tego korzystać, też mogli tego doznać dlatego że miasto z perspektywy rzeki jest czymś ciągle nieodkrytym dla wielu osób – tłumaczy. – Znamy miasto, chodząc po jego ulicach, zakamarkach, uliczkach, wiele festiwali nas do nich prowadzi– natomiast ta perspektywa Wisły jest niezwykle ważna – i to, żeby pokazać, że miasto zwraca się ku rzece i ku Dolinie Dolnej Wisły – wyjaśnia.



– Niesamowite wrażenie, bliski kontakt z przyrodą – no fantastycznie, polecamy – mówi pasażerka jednego z sobotnich rejsów. – Rejsy po Wiśle to fantastyczna atrakcja, mamy nadzieję, że wkomponują się w ofertę turystyczną miasta – słońce, woda, odpoczynek, dobre towarzystwo – więc fantastyczna rozrywka – wtóruje inna osoba.



Łódź pływa po Wiśle w każdy wakacyjny weekend. Kursy z nabrzeża na ul. Powiśle o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 i 16:30. Bilety cenie 25 zł do nabycia w ratuszu i w punkcie Informacji Turystycznej. Organizatorzy dodają, że niski stan wód nie powinien być problemem dla płaskodennej łodzi.