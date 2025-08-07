Wieczorne spacery opowiadają historię miasta! Na czym polega projekt „Hidden Chełmno”? [zdjęcia]

2025-08-07, 09:03 Maciej Wilkowski/Redakcja

„Miasto zakochanych” – to określenie Chełmna znają wszyscy. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” nie wybraliśmy się tym tropem. Zobaczyliśmy miasto od mniej znanej strony i odkryliśmy historie, które mogą wzbudzać strach.

Macieja Wilkowskiego po Chełmnie oprowadzała Natalia Zacharek, doktor nauk o kulturze, regionalistka Ziemi Chełmińskiej i liderka projektu „Hidden Chełmno”.



– Zajmujemy się nieoczywistymi, „oddolnymi” historiami. Często strasznymi i takimi, które są powiedziane między wierszami. Eksponujemy je za pomocą gry aktorskiej, fireshow lub muzyki na żywo. Spacery odbywają się wieczorem, najbliższy będzie 22 sierpnia – mówiła Zacharek.



– Chełmno ma 800 lat, przez ten czas przewinęło się kilkaset pokoleń! Każde z nich zostawiło cząstkę siebie w murach tego gotyckiego miasta. Chodzę po ludziach, zbieram i słucham. Korzystam z tego, opracowując na przykład opowieści o duchach – dodała.



Wokół konkretnej historii „Hidden Chełmno” przygotowuje inscenizacje, czy rekonstrukcje. – Dajemy dużą wolność naszym aktorom, improwizatorom. Dostają gotowy skrypt, ale interpretują to na swój na własny sposób. Dodają swoje wartości. Chodząc z grupą, podziwiamy ich kunszt. Często wchodzimy w interakcję z odbiorcami. W dodatku widzimy, że spacerowi przyświeca pewna idea. Najbliższa dotyczy obcości. Chełmno było budowane na podstawie wartości mniejszości narodowych, które miały realny wpływ na rozwój miasta.



W Chełmnie można znaleźć kilka miejsc, które kojarzą się ze strasznymi historiami. – Nie wiem, czy zrobiłabym reklamę, czy antyreklamę, więc nie wypowiem nazwy tego pensjonatu. Usłyszałam od właściciela jednego z chełmińskich hoteli historię o tym, że ten nocleg jest nawiedzony. Istnieje pewna opowieść o duchu, który zamieszkuje drugie piętro. Do dzisiaj goście słyszą tam stuki, trzaskanie drzwiami, choć nikt tam nie chodzi. To jest niewielki budynek, więc takie odgłosy budzą gości.



