Wieczorne spacery opowiadają historię miasta! Na czym polega projekt „Hidden Chełmno”? [zdjęcia]

2025-08-07, 09:03  Maciej Wilkowski/Redakcja
Projekt „Hidden Chełmno” opowiada nieoczywiste historie miasta za pomocą m.in. gry aktorskiej/fot: Hidden Chełmno

Projekt „Hidden Chełmno” opowiada nieoczywiste historie miasta za pomocą m.in. gry aktorskiej/fot: Hidden Chełmno

„Miasto zakochanych” – to określenie Chełmna znają wszyscy. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” nie wybraliśmy się tym tropem. Zobaczyliśmy miasto od mniej znanej strony i odkryliśmy historie, które mogą wzbudzać strach.

Macieja Wilkowskiego po Chełmnie oprowadzała Natalia Zacharek, doktor nauk o kulturze, regionalistka Ziemi Chełmińskiej i liderka projektu „Hidden Chełmno”.

– Zajmujemy się nieoczywistymi, „oddolnymi” historiami. Często strasznymi i takimi, które są powiedziane między wierszami. Eksponujemy je za pomocą gry aktorskiej, fireshow lub muzyki na żywo. Spacery odbywają się wieczorem, najbliższy będzie 22 sierpnia – mówiła Zacharek.

– Chełmno ma 800 lat, przez ten czas przewinęło się kilkaset pokoleń! Każde z nich zostawiło cząstkę siebie w murach tego gotyckiego miasta. Chodzę po ludziach, zbieram i słucham. Korzystam z tego, opracowując na przykład opowieści o duchach – dodała.

Wokół konkretnej historii „Hidden Chełmno” przygotowuje inscenizacje, czy rekonstrukcje. – Dajemy dużą wolność naszym aktorom, improwizatorom. Dostają gotowy skrypt, ale interpretują to na swój na własny sposób. Dodają swoje wartości. Chodząc z grupą, podziwiamy ich kunszt. Często wchodzimy w interakcję z odbiorcami. W dodatku widzimy, że spacerowi przyświeca pewna idea. Najbliższa dotyczy obcości. Chełmno było budowane na podstawie wartości mniejszości narodowych, które miały realny wpływ na rozwój miasta.

W Chełmnie można znaleźć kilka miejsc, które kojarzą się ze strasznymi historiami. – Nie wiem, czy zrobiłabym reklamę, czy antyreklamę, więc nie wypowiem nazwy tego pensjonatu. Usłyszałam od właściciela jednego z chełmińskich hoteli historię o tym, że ten nocleg jest nawiedzony. Istnieje pewna opowieść o duchu, który zamieszkuje drugie piętro. Do dzisiaj goście słyszą tam stuki, trzaskanie drzwiami, choć nikt tam nie chodzi. To jest niewielki budynek, więc takie odgłosy budzą gości.

Więcej – w relacji Macieja Wilkowskiego poniżej.

Relacje z innych naszych podróży po regionie zamieszczone są TUTAJ.

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” przez całe wakacje odwiedzamy miejsca atrakcyjne, intrygujące, ciekawe. Takie, które są turystycznymi „perełkami”, ale nie wszyscy o nich wiedzą. Albo wiedzą, słyszeli, ale nigdy tam nie byli.

„Wakacyjny przewodnik po regionie" - Chełmno

Projekt „Hidden Chełmno” opowiada nieoczywiste historie miasta za pomocą m.in. gry aktorskiej/fot: Hidden Chełmno Projekt „Hidden Chełmno” opowiada nieoczywiste historie miasta za pomocą m.in. gry aktorskiej/fot: Hidden Chełmno Projekt „Hidden Chełmno” opowiada nieoczywiste historie miasta za pomocą m.in. gry aktorskiej/fot: Hidden Chełmno Projekt „Hidden Chełmno” opowiada nieoczywiste historie miasta za pomocą m.in. gry aktorskiej/fot: Hidden Chełmno Projekt „Hidden Chełmno” opowiada nieoczywiste historie miasta za pomocą m.in. gry aktorskiej/fot: Hidden Chełmno Po Chełmnie oprowadzała nas Natalia Zacharek/fot: Maciej Wilkowski

Region

Policja złapała ponad 20 kierowców na podwójnym gazie. Akcja Trzeźwy poranek w regionie [zdjęcia]

Policja złapała ponad 20 kierowców na „podwójnym gazie”. Akcja „Trzeźwy poranek” w regionie [zdjęcia]

2025-08-07, 08:32
Chwalił się, że w takim stanie wraca z Kołobrzegu. Wydmuchał ponad trzy promile alkoholu

Chwalił się, że w takim stanie wraca z Kołobrzegu. Wydmuchał ponad trzy promile alkoholu!

2025-08-07, 07:55
Seniorzy ZHP spotkali się w Świeciu. W centrum uwagi ich patron, Czesław Porożyński [zdjęcia]

Seniorzy ZHP spotkali się w Świeciu. W centrum uwagi ich patron, Czesław Porożyński [zdjęcia]

2025-08-06, 20:56
Przyjechali z różnych stron świata, żeby bawić się z bydgoskimi dziećmi. Wiatrak zaprasza [wideo, zdjęcia]

Przyjechali z różnych stron świata, żeby bawić się z bydgoskimi dziećmi. „Wiatrak" zaprasza! [wideo, zdjęcia]

2025-08-06, 19:41
Te oferty pracy przestały spływać do urzędu. Pracodawcy nie muszą ich już zgłaszać

Te oferty pracy przestały spływać do urzędu. Pracodawcy nie muszą ich już zgłaszać

2025-08-06, 18:49
Duże wsparcie z Funduszy Europejskich. Wśród beneficjentów bydgoski Szpital Dziecięcy

Duże wsparcie z Funduszy Europejskich. Wśród beneficjentów bydgoski Szpital Dziecięcy

2025-08-06, 17:40
Jest mleko, które reaguje na potrzeby dziecka Położne promowały karmienie piersią

Jest mleko, które reaguje na potrzeby dziecka! Położne promowały karmienie piersią

2025-08-06, 16:38
Ta prezydentura jest szansą dla Polski. Nie będzie dobrym prezydentem. Komentarze z regionu

„Ta prezydentura jest szansą dla Polski". „Nie będzie dobrym prezydentem". Komentarze z regionu

2025-08-06, 16:10
Prawie 300 osób, a przed nimi 260 kilometrów. Pielgrzymka wyruszyła z Włocławka [zdjęcia]

Prawie 300 osób, a przed nimi 260 kilometrów. Pielgrzymka wyruszyła z Włocławka [zdjęcia]

2025-08-06, 13:55

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę