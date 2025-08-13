Park dendrologiczny przy rzece Stążce. PR PiK w Gołąbku i Nadleśnictwie Tuchola [zdjęcia]

Gołąbek - tereny Nadleśnictwa Tuchola/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras
Jeśli lubicie piękną przyrodę, warto wybrać się w okolice siedziby Nadleśnictwa Tuchola. W miejscowości Gołąbek znajduje się interesujący park dendrologiczny, z ciekawymi gatunkami drzew z całego świata. Niezwykle malownicza jest też ścieżka na Jelenią Wyspę.
- Park dendrologiczny mieści się przy rzece Stążce. Wcześniej to był zespół parkowy przy siedzibie nadleśniczego jeszcze za czasów niemieckich - opowiada Patryk Bośko z Nadleśnictwa Tuchola. - I powstał pomysł w latach 90., żeby stworzyć miejsce, gdzie możemy spotkać różne gatunki drzew i krzewów, nie tylko występujące w naszym kraju, w naszym klimacie, ale także na innych kontynentach.
W parku można znaleźć m.in. miłorząb dwuklapowy, leszczynę turecką - jeden z największych egzemplarzy w Polsce, który jest również pomnikiem przyrody, a także gatunki z Ameryki Północnej, czy Azji. - To około 150 gatunków. Park w ogóle jest podzielony na kilka sekcji - gatunki raczej górskie, północnoamerykańskie, czy bagienne. Jest również miejsce bardziej parkowe, gdzie mamy różne gatunki róż, cyprysów, tui, ale także drzewa - opowiada Bośko.
Wszędzie są wytyczone ścieżki i znajdują się i tabliczki informacyjne. Jest kładka prowadząca wzdłuż rzeki Stążki, gdzie można spacerować i podglądać, jak wygląda życie na granicy ekosystemów wodnych i lądowych. (...)
Więcej w relacji Adriany Andrzejewskiej-Kuras.
Inne propozycje na letnie wypady w ramach naszego „Wakacyjnego przewodnika po regionie" - można znaleźć TUTAJ.
Wakacyjny przewodnik po regionie - Gołąbek, tereny Nadleśnictwa Tuchola
