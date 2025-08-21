Tu czas płynie wolniej. „Wakacyjny przewodnik po regionie” jest dziś w Dworku Janowickim [zdjęcia]

2025-08-21, 09:12 Maciej Wilkowski/Redakcja

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” odwiedzamy Dworek Janowicki w miejscowości Kazimierzewo/fot. Maciej Wilkowski

Cisza, spokój, natura... to wszystko w jednym miejscu. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” odwiedzamy Dworek Janowicki w miejscowości Kazimierzewo. Jest tam także Ośrodek Terapii Naturalnej.

Jesteśmy na Kujawach - we wsi Kazimierzewo, w gminie Lubanie w powiecie włocławskim. Dojechać tu można bardzo łatwo, bo miejscowość sąsiaduje z drogą krajową nr 91, z autostradą A1.



Dworek pochodzi z XIX wieku, jest otoczony pięciohektarowym parkiem. Właścicielką posesji jest Marzanna Senko-Kowalczyk. - Droga, żeby się tutaj znaleźć była dosyć kręta i długa – opowiada. - Na pewnym etapie naszego życia, mieszkaliśmy z mężem w Londynie, ale postanowiliśmy wrócić i szukaliśmy jakiegoś miejsca - może siedliska, kawałka parku, jakiegoś małego dworku. Po trzech latach bezowocnych poszukiwań znaleźliśmy ogłoszenie. Mąż ma niedaleko siostrę w Toruniu, ja jechałam od mamy z Warszawy i pomiędzy świętami a sylwestrem postanowiliśmy tutaj wstąpić. W zasadzie decyzja była od razu, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Chociaż była wtedy zima, nie było zielono, ale stwierdziliśmy, że to jest to miejsce. (…)



Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego poniżej.



