„Tu, gdzie sztuka dotyka natury”. PR PiK odwiedziło Brzózki, które oferują spokojny wypoczynek

2025-08-14, 09:00 Maciej Wilkowski/Redakcja

Brzózki zapraszają na spokojny wypoczynek ze sztuką w tle/fot. Maciej Wilkowski

To miejsce, gdzie sztuka dotyka natury... Wyróżnia się muralami i przydrożnymi rzeźbami, a także... festiwalem, który odbędzie się w tym tygodniu. W ramach Wakacyjnego Przewodnika Po Regionie odwiedziliśmy Brzózki w podbydgoskiej gminie Szubin.

– Wieś ma takie niepisane trzy swojej dzielnice. Jest część zwana Zaciszem, później główna część wzdłuż drogi na Potulice, tu były Brzózki właściwe. Trzecia część, osada leśna, gdzie są dwie nieruchomości, wśród nich pensjonat i mała stadninka. Mieszkańcy zaczęli tu mocno działać od 2008 roku, kiedy staliśmy się osobnym sołectwem – powiedział jeden z mieszkańców



– Od 2016 roku zaczęły się na ścianach naszych budynków pojawiać murale inspirowane dziełami Vincenta van Gogha. Działania artystyczne zaczęły się jednak znacznie wcześniej, ponieważ od 2010 roku na terenie wsi przeprowadzamy różnego rodzaju działania – plenery rzeźbiarskie, malarskie, wszystkie, które mogą wyłonić z tej miejscowości jakieś walory artystyczne. Mamy takie hasło: „Tu, gdzie sztuka dotyka natury”. Myślę że to najbardziej charakteryzuje i opisuje naszą wieś – powiedział Waldemar Baszak.



Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego.



