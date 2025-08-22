Kujawskie piramidy są starsze od egipskich. PR PiK odwiedza Wietrzychowice [zdjęcia]

Po niezwykłym miejscu oprowadza nas dr Piotr Papiernik z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, badacz „kujawskich piramid”/fot. Agnieszka Marszał
Dziś w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie” zapraszamy do krainy „polskich piramid" na Kujawach. Znajdują się w niewielkiej wsi Wietrzychowice, w gminie Izbica Kujawska.
Można tu znaleźć pięć grobowców megalitycznych wzniesionych 5,5 tys. lat temu. Tzw „polskie piramidy” są starsze od egipskich o przeszło 1000 lat i stanowią obecnie jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów architektonicznych europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Po tym niezwykłym miejscu oprowadza nas dr Piotr Papiernik z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, badacz „kujawskich piramid”. - Mówi się o nich „kujawskie piramidy”, aczkolwiek ich kształt, wielkość, a także i przeznaczenie z klasycznymi piramidami ma niewiele wspólnego – opowiada. - Są to obiekty zbudowane w epoce kamienia – 5,5 tys. lat temu. Były dość liczne wtedy na Kujawach, ponieważ źródła archeologiczne wskazują, że tylko tutaj było ponad 300 takich obiektów. Natomiast do naszych czasów obecnie można zwiedzać je właściwie tylko Wietrzychowicach i w Sarnowie oraz jeden grobowiec w Gaju. Wszystko znajduje się tutaj w niewielkiej odległości od siebie - w gminie Izbica Kujawska i w gminie Lubraniec. Są to oczywiście najstarsze zabytki architektury w Polsce - jak stare, wskazuje na to właśnie epoka kamienia, a następne budowle, które przetrwały do naszych czasów, to kościoły średniowieczne, zbudowane około 4,5 tysiąca lat później. (...)
W 2006 roku w Wietrzychowicach i Gaju utworzono jeden z pierwszych parków kulturowych w Polsce. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowane są tu festyny archeologiczne pn. „Wehikuł czasu”, przedstawiające życie codzienne w epoce neolitu. Kolejny festyn odbędzie się 7 września.
Więcej w relacji Agnieszki Marszał.
Inne nasze propozycje w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie” można znaleźć TUTAJ.
Wakacyjny przewodnik po regionie - „polskie piramidy" w Wietrzychowicach
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę