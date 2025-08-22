Kujawskie piramidy są starsze od egipskich. PR PiK odwiedza Wietrzychowice [zdjęcia]

2025-08-22, 09:08 Agnieszka Marszał/Redakcja

Po niezwykłym miejscu oprowadza nas dr Piotr Papiernik z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, badacz „kujawskich piramid”/fot. Agnieszka Marszał

Dziś w ramach „Wakacyjnego przewodnika po regionie” zapraszamy do krainy „polskich piramid" na Kujawach. Znajdują się w niewielkiej wsi Wietrzychowice, w gminie Izbica Kujawska.

Można tu znaleźć pięć grobowców megalitycznych wzniesionych 5,5 tys. lat temu. Tzw „polskie piramidy” są starsze od egipskich o przeszło 1000 lat i stanowią obecnie jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów architektonicznych europejskiego dziedzictwa kulturowego.



Po tym niezwykłym miejscu oprowadza nas dr Piotr Papiernik z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, badacz „kujawskich piramid”. - Mówi się o nich „kujawskie piramidy”, aczkolwiek ich kształt, wielkość, a także i przeznaczenie z klasycznymi piramidami ma niewiele wspólnego – opowiada. - Są to obiekty zbudowane w epoce kamienia – 5,5 tys. lat temu. Były dość liczne wtedy na Kujawach, ponieważ źródła archeologiczne wskazują, że tylko tutaj było ponad 300 takich obiektów. Natomiast do naszych czasów obecnie można zwiedzać je właściwie tylko Wietrzychowicach i w Sarnowie oraz jeden grobowiec w Gaju. Wszystko znajduje się tutaj w niewielkiej odległości od siebie - w gminie Izbica Kujawska i w gminie Lubraniec. Są to oczywiście najstarsze zabytki architektury w Polsce - jak stare, wskazuje na to właśnie epoka kamienia, a następne budowle, które przetrwały do naszych czasów, to kościoły średniowieczne, zbudowane około 4,5 tysiąca lat później. (...)



W 2006 roku w Wietrzychowicach i Gaju utworzono jeden z pierwszych parków kulturowych w Polsce. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowane są tu festyny archeologiczne pn. „Wehikuł czasu”, przedstawiające życie codzienne w epoce neolitu. Kolejny festyn odbędzie się 7 września.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.



