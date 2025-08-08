Polskie Radio PiK na tropie Indian. Byliśmy w muzeum Sat Okha w Wymysłowie [zdjęcia]

2025-08-08, 09:09  Adriana Andrzejewska-Kuras
Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Co Bory Tucholskie mają wspólnego z kulturą Indian? W Wymysłowie znajduje się Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha, czyli Stanisława Supłatowicza. Jego śladami w „Wakacyjnym przewodniku po regionie" poszła Adriana Andrzejewska-Kuras.

Historia Sat Okha jest niesamowita. Naszym przewodnikiem po jego życiorysie i po indiańskiej wiosce będzie Jan Kłodziński, przyjaciel Sat Okha z lat młodzieńczych.

Sekwoja w nadwiślańskim piachu
- Jego matka była Polką, ojciec Indianinem. Miejsce na tę indiańską wioskę wybrał Sat Okh - mówi Jan Kłodziński. - Jego żona przyjeżdżała do rodziny pod Tucholę, a on nie umiał w domu usiedzieć. Odpoczywał nad rzeką: rzucał lassem, tomahawkami. Zawsze mówił, że indiańskie opowieści z lat młodości najpiękniej brzmią w Borach nad Brdą. Jednak był czas, że chciał wrócić do Kanady, ale nie dostał pozwolenia. Ówczesne władze nie dały zgody. Po tym wszystkim jego matka się rozchorowała i zmarła na atak serca. Wtedy Sat Okh ożenił się z tucholanką. Na pytanie redaktorów, jak się tu czuje, odpowiadał, że jak sekwoja w nadwiślańskim piachu. Sekwoja rośnie dorodnie w Ameryce. W Polsce tylko w parku oliwskim są piękne sekwoje. Pozostałe są karłowate...

„W Polsce już nie ma Moskali"
Krótki rys historyczny. W 1938 roku, matka Sat Okha dowiedziała się od uratowanych przez jej synów geodetów, którzy wytyczali w Ameryce Północnej i Północnej Kanadzie szlaki pod budowę dróg i mostów, że w Polsce już nie ma Moskali, że ojczyzna jest wolna.
- Obudziła się w niej tęsknota - opowiada Jan Kłodziński. - Prosiła męża, żeby ją puścił, że tylko przyjdzie w odwiedziny, zobaczyć swoje siostry i kraj. Po długich namowach mąż, Wysoki Orzeł, zgodził się, ale prosił, by zabrała najmłodszego syna. Podejrzewał, że żona nie wróci, a chciał, by miała koło siebie kogoś, kto pomoże dźwigać torby i będzie ją chronił. „Jesteś już zmęczona życiem" - przekonywał Wysoki Orzeł. Rodzina się rozdzieliła.
W Polsce matka i syn włączyli się w ruch oporu przeciwko Niemcom. Sat Okhowi ścięto włosy. Całą wojnę spędził w Armii Krajowej w Batalionie Bończy.

Muzeum jedyne w Europie
Później zaczęła się historia promowania tradycji Indian. Sat Okh był w tamtych latach bardzo popularny. Występował w telewizyjnym programie „Teleranek", zawiązało się też wokół niego Stowarzyszenie Miłośników Kultury Indiańskiej. Zmarł 3 lipca, 2023 roku.
Wioska - muzeum w Wymysłowie jest jego spuścizną. Co można w nim zobaczyć?
Tradycyjne namioty, broń, fajki, odzież, pióropusze, ozdoby, a przed wszystkim opowieści są skarbem tego miejsca. Nad wszystkim czuwa postać Sat Okha, manekin - ale wyglądający jak żywy. Ma nawet błysk w oku. Nie zgadza się tylko wzrost. Sat Okh był niższy o 2 centymetry, ale to drobiazg. Zadbano za to o najdrobniejsze detale twarzy, stroju i udało się wiernie odtworzyć postać patrona tego miejsca. O czym najlepiej przekonać się samemu. Warto też spotkać się z Janem Studzińskim. Nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie strażnikiem pamięci Sat Okha. Na pytanie o następcę odpowiada...

- Zastanawiam, się, co zrobić, czy tego nie przekazać. Może do jakiejś instytucji w Gdańsku? Chciałbym to przekazać. Sat Okh mieszkał w Gdański, tam jest jego łódź, kanu, w Muzeum Morskim...

Wioska reklamuje się, jako jedyne w Europie Muzeum Indian Ameryki Północnej.
Można je zwiedzać od maja do września.

Relacje z innych naszych podróży po regionie zamieszczone są TUTAJ.

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” przez całe wakacje odwiedzamy miejsca atrakcyjne, intrygujące, ciekawe. Takie, które są turystycznymi „perełkami”, ale nie wszyscy o nich wiedzą. Albo wiedzą, słyszeli, ale nigdy tam nie byli.

Więcej w relacji Adriany Andrzejewskiej-Kuras.

Wakacyjny przewodnik po regionie - Wioska Indiańska w Wymysłowie

Tuchola
Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras Muzeum Indian Północnoamerykańskich im. Sat Okha w Wymysłowie/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Region

Setki kolorowych rybek do odłowienia Przy okazji można pomóc dzieciom [wideo]

Setki kolorowych rybek do odłowienia! Przy okazji można pomóc dzieciom [wideo]

2025-08-08, 07:50
Firma ochroniarska przyjęła ponad 300 fałszywych faktur. Opiewały nad 14 milionów złotych

Firma ochroniarska przyjęła ponad 300 fałszywych faktur. Opiewały nad 14 milionów złotych

2025-08-07, 21:00
Świat miał o nim zapomnieć Po 80 latach żołnierz AK pochowany z honorami w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Świat miał o nim zapomnieć! Po 80 latach żołnierz AK pochowany z honorami w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

2025-08-07, 20:05
Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Po wypadku, w którym zginął 70-latek

Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Po wypadku, w którym zginął 70-latek

2025-08-07, 19:10
Ciężarówka potrąciła wilka pod Włocławkiem. Co się dzieje, gdy ginie zwierzę pod ochroną

Ciężarówka potrąciła wilka pod Włocławkiem. Co się dzieje, gdy ginie zwierzę pod ochroną?

2025-08-07, 17:40
Przetrwała posadzka i fundamenty maszyn. W Toruniu odkryto XIX-wieczną wytwórnię lodu [zdjęcia]

Przetrwała posadzka i fundamenty maszyn. W Toruniu odkryto XIX-wieczną wytwórnię lodu [zdjęcia]

2025-08-07, 16:45
Alarm bombowy, pociąg zatrzymany, ewakuacja 360 pasażerów Kto był sprawcą

Alarm bombowy, pociąg zatrzymany, ewakuacja 360 pasażerów! Kto był sprawcą?

2025-08-07, 15:25
Łowcy pedofilów i policjanci zatrzymali 45-latka we Włocławku. Chciał umówić się z 13-latkami

„Łowcy pedofilów” i policjanci zatrzymali 45-latka we Włocławku. Chciał umówić się z 13-latkami

2025-08-07, 14:38
Nowe mieszkania na wynajem w Grudziądzu. Budowa na osiedlu Rządz ruszy jeszcze w sierpniu

Nowe mieszkania na wynajem w Grudziądzu. Budowa na osiedlu Rządz ruszy jeszcze w sierpniu

2025-08-07, 12:51

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę