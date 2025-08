Jeden z najpiękniej położonych parków linowych w Polsce. PR PiK dziś odwiedza Górzno [zdjęcia]

Niecodzienni goście w bydgoskim Centrum Onkologii. Do lecznicy dotarli uczestnicy Onko Touru. To osoby, które same wygrały z chorobą oraz ich przyjaciele -… Czytaj dalej »

W naszym przewodniku odwiedziliśmy park linowy w Górznie. - Zdaniem naszych klientów jest to jeden z najpiękniej położonych parków na nizinach w Polsce - mówi Jacek Hila. -Znajdujemy się właśnie na stromym zboczu przylegającym bezpośrednio do Jeziora Górznieńskiego. Zarówno z naszych przeszkód poszczególnych tras parku linowego, jak i z dwóch tarasów rozlega się przepiękna panorama, odsłaniająca całe jezioro. Żeby przejść trasy w parku, trzeba mieć odpowiednie przygotowanie. - Park jest przygotowany dla różnych osób. Mamy trasy dziecięce dla najmłodszych, już dla trzylatków (...), także dla starszych dzieci. W parku linowym jest inaczej, niż na placu zabaw, ponieważ tam raczej pod stopami mamy stabilnie, a w parku linowym niektóre elementy są ruchome. Mamy też trasy dla dorosłych. (...) Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego. Inne propozycje naszych dziennikarzy, prezentowane w ramach "Wakacyjnego przewodnika po regionie" są dostępne TUTAJ.

