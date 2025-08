Jedziemy rowerem nad Wisłę! „Wakacyjny przewodnik po regionie” inny niż zwykle [zdjęcia]

2025-08-04, 10:35 Tomasz Kaźmierski/Redakcja

Tomasz Kaźmierski zwiedza na rowerze tereny nad Wisłą/fot. Tomasz Kaźmierski, Robert Gonia

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” tym razem wybraliśmy się nad Wisłę, ale wyjątkowo rowerem.

Odwiedziliśmy Ostromecko z pięknymi pałacami i parkiem, wdrapaliśmy się na wieżę widokową w Borównie i na punkt widokowy w Starogrodzie. Przemknęliśmy przez Chełmno, odwiedziliśmy „Diabelce” i „Czarcie góry” w Świeciu. Wracając zajrzeliśmy do jaskini „Bajka” w Gądeczu.



Naszym przewodnikiem był Robert Gonia, starszy specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Wyruszając z Fordonu można jechać lewą bądź prawą stroną rzeki Wisły - mówi. - My dzisiaj zaproponujemy trasę po prawej stronie, czyli po przejeździe przez most w Fordonie - w kierunku Ostromecka. Tam zaczynają się ciekawe tereny - możemy zajechać do samego Ostromecka, zwiedzić Zespół Pałacowo-Parkowy, który od pewnego czasu pięknieje - jest tam kolekcja fortepianów i restauracja, to bardzo urokliwe miejsce. Potem bardzo ciekawa trasa przebiega dołem przez miejscowości Pień, Rafa i Mózgowina. W ostatnim czasie zmodernizowano tam istniejące drogi. (...)



Więcej – w relacji Tomasza Kaźmierskiego poniżej.



