Idźcie w krzaki, oglądajcie ptaki! „Wakacyjny przewodnik po regionie” jest dziś w Adamkowie [zdjęcia]

Adamkowo to niewielka wieś, położona między Tucholą a Sępólnem Krajeńskim - raj dla miłośników przyrody i ciszy. W „Ptasiej wiosce" można tu obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku.

„Ptasia wioska” to najmniejsza wieś tematyczna w Polsce. Jej twórczynią jest Renata Borowiecka-Gutsche. - Mieszkam tu od 20 lat. Przyjechałam z miasta po ciszę i spokój, a niestety tego nie zaznałam, bo budziły mnie o 3:00 nad ranem ptaki – opowiada. - Żurawie tak hałasowały, że nie dało się spać. Zaczynały o godz. 3.00 żurawie, potem włączały się kolejne ptaki i tak do rana. Zastanawiałam się co z tym zrobić, bo bardzo fajna ta przyroda, ale taka bardzo agresywna, że ciszy nie ma. Zaprosiliśmy wtedy prof. Przytarskiego z Torunia - to słynny ornitolog. Wytyczył nam ścieżkę ornitologiczną, punkty widokowe na ptaki - i tak się zaczęła nasza historia z tworzeniem wsi tematycznej. (...)



W Adamkowie znajduje się Plenerowe Muzeum Ptaka i Ptasi Szlak. Można wejść na najwyższy punkt widokowy w województwie, czyli Wzgórze Wilhelma, a także odwiedzić miejsca związane z malarzem Leonem Wyczółkowskim. Hasło Adamkowa brzmi:„Przyjeżdżajcie, idźcie w krzaki, oglądajcie sobie ptaki!”.



Więcej – w relacji Adriany Andrzejewskiej-Kuras poniżej.



