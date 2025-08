Rowerowy onko-tour z przystankiem w bydgoskim szpitalu. Jeżdżą po kraju i rozwożą... nadzieję

2025-08-05, 17:29 Redakcja

Niecodzienni goście w bydgoskim Centrum Onkologii. Do lecznicy dotarli uczestnicy ONKO Touru/fot. Centrum Onkologii Bydgoszcz

Niecodzienni goście w bydgoskim Centrum Onkologii. Do lecznicy dotarli uczestnicy Onko Touru. To osoby, które same wygrały z chorobą oraz ich przyjaciele - w tym także lekarze. Rowerowy rajd ruszył po raz dziewiąty. Uczestnicy wystartowali z Gdańska.

Rowerzyści na trasie odwiedzają oddziały onkologiczne, spotykają się z pacjentami, zarażają optymizmem, mówią o swojej drodze i zachęcają do badań.

Wśród nich: inicjatorka rajdu Katarzyna Gulczyńska - prezeska Fundacji Pokonaj Raka i Piotr Budzianowski z biura Rzecznika Praw Pacjenta. Jaka jest idea rajdu?



- Zaszczepianie wiary i nadziei w pacjencie, czy w osobie, która za chwilę usłyszy diagnozę. Przekonanie, że tę chorobę można doświadczyć pozytywnie. Nie bać się, nie lękać się spełniać marzenia. Nie bać się tego, co zawsze gdzieś tam w środku nas było, a na czego realizację nie mieliśmy odwagi, bo zawsze było coś ważniejszego - mówi Katarzyna Gulczyńska.



- Jestem czwarty raz na Onko Tourze. Robimy po 500 kilometrów w ciągu tygodnia. To jest fajna aktywność...



- Chcemy pokazać, że choroba nie wybiera. Nie bierze pod uwagę wieku, zawodu, wykształcenia...



- Jesteśmy przyjaciółmi. Nasze hasło brzmi: „Wszystko co się dzieje podczas Onko Toruru, zostaje na Onko Tourze"...



- Powstała grupa bardzo pozytywnych osób, które z czasem się zmieniają. Pojawiają się nowe osoby. Zaprzyjaźniamy się. Bardzo lubimy spędzać ten czas ze sobą... - mówili uczestnicy rajdu.



Hasło wydarzenia brzmi: „Żyj bezpiecznie i zdrowo”. We wtorek, około godz. 17.00 uczestnicy Onko Touru mieli już być w Toruniu.