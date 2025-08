Dzień i noc przeszukiwali zarośla i podmokłe tereny. Rodzina ocalonego seniora dziękuje [zdjęcia]

Rock Around do 23:00

Niecodzienni goście w bydgoskim Centrum Onkologii. Do lecznicy dotarli uczestnicy Onko Touru. To osoby, które same wygrały z chorobą oraz ich przyjaciele -… Czytaj dalej »

W niedzielę (3 sierpnia) w Komisariacie Policji Toruń-Śródmieście zgłoszono zaginięcie seniora, który wymagał specjalistycznej pomocy, a jego życie było zagrożone. W trybie pilnym zorganizowano szeroko zakrojone poszukiwania, w których wzięli udział policjanci z toruńskiej komendy miejskiej i jednostek podległych oraz OPP Bydgoszcz, Strażacy z PSP Toruń JRG1, OSP Grębocin, OSP Łężynek, OSP Lubicz, OSP Złotoria, OSP Zławieś, GRS OP BIZON Solec Kujawski, WOPR Toruń, WOPR Kruszwica, Specjalistyczna Sekcja Poszukiwań z psami tropiącymi z Lipna. Teren, który wymagał sprawdzenia był bardzo niebezpieczny, były to m.in. zarośla, podmokłe tereny okolicy Wisły. Ostatecznie, po wielu godzinach wytężonej pracy, późną nocą, mężczyzna został odnaleziony dzięki wędkarzowi, który zauważył poszukiwanego. W poniedziałek (4 sierpnia) do Komendanta śródmiejskiego komisariatu wpłynęły serdeczne podziękowania za wielkie zaangażowanie m.in. policjantów, którzy koordynowali działania i sami szukali zaginionego seniora. „WIELKIE PODZIĘKOWANIE I SŁOWA UZNANIA dla Komendanta Policji i wszystkich pracowników biorących udział w koordynacji i akcji poszukiwawczej w dniu wczorajszym tj. 3.08. mojego męża (…) na terenie działek Towimoru jak i całego Torunia oraz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy z Komendy Toruń Śródmieście za empatię, pomoc i wdrożenie całej procedury osoby zaginionej, które decydowało o życiu mojego męża. Pragnę z całego serca podziękować również wszystkim biorącym udział w poszukiwaniach w trudnym zadrzewionym i zalesionym terenie działek, wokół nich jak również w pozostałym terenie. W poszukiwaniu brało udział wiele służb dzięki czemu finał tej historii był szczęśliwy.(…)”

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.