Parkowanie, zniżki w sklepach i w gastronomii. Karta Mieszkańca Włocławka w zasięgu ręki

2025-08-05, 19:25 Marek Ledwosiński/Redakcja

Tak wygląda Karta Mieszkańca Włocławka/fot. nadesłane

W portfelu włocławianina może pojawić się nowy plastikowy dokument - Karta Mieszkańca Włocławka. Od środy (6 sierpnia) można składać wnioski o wydanie karty fizycznej, a nie elektronicznej, która już funkcjonuje.

To dokument, który mogą pobrać włocławianie, którzy w swoim mieście płacą podatki. Karta uprawnia do zniżek u partnerów projektu. Są to sklepy, lokale gastronomiczne, placówki kultury i obiekty sportowe. Między innymi właśnie dzięki karcie samochód jej posiadacza przez pierwsze pół godziny parkuje darmo.



Do składania wniosków zachęcał na specjalnej konferencji prasowej Kamil Kazimierczyk z włocławskiego Ratusza:

- Przychodzimy do Urzędu Miasta. W holu oraz na korytarzach będą wyłożone wnioski o wydanie Karty Mieszkańca Włocławka. Wypełniony wniosek składamy w pokoju 102. I tutaj bardzo ważna informacja: do złożenia wniosku potrzebujemy do wglądu pierwszej strony PIT-u. Wystarczy naprawdę tylko pierwsza strona tego zeznania - do wglądu. My PIT- u nie zabieramy, nie archiwizujemy. Jeżeli ktoś nie ma zeznania podatkowego, to wystarczy odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego albo legitymacja szkolna/studencka.



