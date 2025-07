Parkowanie w centrum Włocławka będzie droższe. Cena wzrośnie od września

2025-07-12, 08:31 Marek Ledwosiński/Redakcja

Podstawowa opłata, za pół godziny, wzrasta ze złotówki do kwoty złoty pięćdziesiąt/fot. ilustracyjna, Pixabay

Włocławscy radni przegłosowali podwyżkę opłat za parkowanie w centrum miasta. Ceny wzrosną średnio o 50 procent. Za podwyżką opowiedziała się Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska. Radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw.

Wyższe opłaty to pomysł prezydenta miasta - Krzysztof Kukucki tłumaczy, że stara taryfa ma już kilka lat, a chodzi jedynie o to, by stawki nadążały za inflacją. – Ta korekta wynika ze wskaźnika inflacji od ostatniego ustalenia opłat za strefę płatnego parkowania. To nie jest nic ponad to, co funkcjonowało w momencie, kiedy kilka lat temu radni wyznaczyli kwotę za parkowanie w ścisłym centrum miasta – mówi.



Podstawowa opłata, za pół godziny, wzrasta ze złotówki do kwoty złoty pięćdziesiąt. Natomiast godzina parkowania z kwoty 2,20 do 3,10. Ale jest też dobra wiadomość. Dla posiadaczy tak zwanej karty stałego mieszkańca pierwsze pół godziny parkowania będzie darmowe.

Zarówno podwyżki, jak i karta stałego mieszkańca, wchodzą w życie we wrześniu.



Podczas piątkowej sesji Rady Miasta zdecydowano również o odwołaniu radnego Prawa i Sprawiedliwości, Rafała Sobolewskiego, ze stanowiska szefa Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta. Radny od roku w praktyce nie wykonuje mandatu radnego – nie ma go na sesjach rady, na posiedzeniach komisji czy na dyżurach dla mieszkańców. Przeciw odwołaniu głosował jedynie klub radnych PiS. Stanowisko klubu wyjaśnia jego szef, Jarosław Chmielewski. – Rafał Sobolewski jest na zwolnieniu lekarskim, długotrwałym, jest to związane z ciężką chorobą. W połowie miesiąca kończy mu się zasiłek rehabilitacyjny, wraca do pracy, więc informacja o tym, jakoby nie wykonywał swojego mandatu, bo mu „się nie chce”, jest nieprawdziwa. Odwołanie odczytuję jako reperkusję tego, że walczyliśmy o kwestę migrantów w naszym mieście - mówił.



Kierowanie Komisją Gospodarki Miejskiej powierzono radnemu Lewicy, Jakubowi Girczycowi, dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu komisji.



Więcej poniżej.