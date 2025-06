Caritas Diecezji Bydgoskiej wydaje żywność i karty na zakupy. Korzystają tysiące osób

2025-06-02, 07:55 Redakcja

Ponad 5 mln zł kosztowała budowa magazynu żywności Caritas Diecezji Bydgoskiej w Jarużynie, na terenie gminy Osielsko/fot. Elżbieta Rupniewska/archiwum

Aż osiem tysięcy osób zyskać wsparcie z programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027, realizowanego przez Caritas Diecezji Bydgoskiej przy współpracy z parafiami.

– Osoby kwalifikowane do programu są wskazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyjaśnia dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej, ks. prałat Wojciech Przybyła.



By skorzystać ze wsparcia, dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać 2676,50 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 2180,95 zł. Obecny program „FEPŻ Podprogram 2024” trwa od 18 lutego do 30 września 2025 roku.



Głównym celem przedsięwzięcia jest niesienie pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym poprzez systematyczne wydawanie paczek zawierających podstawowe produkty spożywcze.

Dzięki zaangażowaniu Caritas i parafii, a także wsparciu programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową, pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.



Jedną z form konkretnej pomocy jest także program „Karta na codzienne zakupy”.

Skierowany jest on do najuboższych seniorów. Warunkiem uczestnictwa jest funkcjonowanie w społeczności Parafialnego Zespołu Caritas lub stałej grupie wolontariuszy.



To projekt realizowany przez Caritas Polska i Fundację Biedronka. Tylko w 2024 roku skorzystało z niego 11 tysięcy osób, a kwota jaką przeznaczono na ten cel wyniosła 22 miliony złotych. Caritas Diecezji Bydgoskiej uczestniczy w tym programie od samego początku, czyli od 2018 roku.



W całej diecezji bydgoskiej z „kart na codzienne zakupy” skorzystało 750 osób, do których trafiła pomoc o wartości ponad trzech milionów złotych. – Założenia tego programu pomocowego są stałe i właściwie nie ulegają zmianom, jest on dedykowany osobom starszym ze szczególnym naciskiem na wsparcie tych powyżej 90. i 80. roku życia z bardzo niskimi dochodami, zagrożonych ubóstwem, niedożywieniem i wykluczeniem społecznym – wyjaśnia ks. prałat Wojciech Przybyła.



źr. Diecezja Bydgoska