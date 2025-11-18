Zimowa odzież i ciepły posiłek od diecezjalnej Caritas. Akcja w centrum Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2025-11-18, 18:50 Agata Raczek/Redakcja

Caritas Diecezji Bydgoskiej zorganizowała w środku miasta akcję pomocową w ramach Światowego Dnia Ubogich/fot. Agata Raczek

Czapki, szaliki, rękawiczki czy koce, ale także ciepły bigos, herbata, kawa oraz ciasta trafiły do potrzebujących. Caritas Diecezji Bydgoskiej zorganizowała w środku miasta akcję pomocową w ramach Światowego Dnia Ubogich.

- Ewangelia nam mówi: „Dawajcie, a będzie wam dane", czyli można powiedzieć, że dobro wraca, a dawanie zawsze człowieka ubogaca - mówił obecny na miejscu akcji biskup bydgoski, ks. Krzysztof Włodarczyk.

- Dzień ubogich to jest dzień, w którym w sposób szczególny zaznaczamy obecność osób potrzebujących, wykluczonych społecznie, ale w różnych kategoriach, nie tylko w kwestiach ekonomicznych, żywnościowych, ale również w sprawach duchowych i intelektualnych - mówi ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej. - Dzisiaj przechodzimy do czynów.



Siostra Aleksandra Mikołajczak z Caritas Diecezji bydgoskiej podkreśla, że udało się zebrać mnóstwo czapek, szalików, skarpet, rękawic. - Byliśmy zaskoczeni takim wielkim i bardzo pozytywnym odzewem...



Na potrzebujących czekał gorący bigos od Fundacji Pro Omnis Bydgoszcz. Akcja odbyła się na rogu Gdańskiej i Śniadeckich w Bydgoszczy.



Więcej w relacji Agaty Raczek.