Ważna lekcja dla młodych: utrata pracy, rodziny, domu to moment. O ubóstwie w Bydgoszczy

2025-11-12, 19:42  Monika Siwak/Redakcja
Ubóstwo to nie tylko brak pieniędzy, ale także brak miłości, wsparcia, relacji - o tym mówiono w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Ubóstwo to nie tylko brak pieniędzy, ale także brak miłości, wsparcia, relacji - o tym mówiono w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Ubóstwo to nie tylko brak pieniędzy, ale także brak miłości, wsparcia, relacji - o tym mówiono w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Z młodzieżą spotkali się pani Anna i pan Jerzy, którzy doświadczyli bezdomności a także przedstawiciele Fundacji Pro Omnis, Stowarzyszenia Z sercem na dłoni, MOPS-u, sanepidu i Caritas.

Młodym ludziom przypominano, by dostrzegali w każdym człowieka, by nie dodawali cierpienia dzieciom z uboższych rodzin, wyśmiewając się z ich ubrań czy przyborów.

- Niestety, często osoby w kryzysie ubóstwa i bezdomności są uważane za ludzi gorszej kategorii - mówi Renata Szatkowska, prezes Stowarzyszenia „Z sercem na dłoni".
- To dzisiejsze spotkanie ma otworzyć oczy młodym ludziom na to, że aby znaleźć się w kryzysie bezdomności, czy być osobą w ubóstwie, często wystarczy chwila, moment - strata pracy, strata bliskiej osoby. Niestety, te osoby bywają hejtowane. Ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy, często o nią nie proszą.

- Byłem bezdomny z powodu alkoholu. W tej chwili mija ósmy rok, gdy nie piję. Czuję się dobrze. Mam duże wsparcie w biurze Stowarzyszenia z Sercem na Dłoni - mówił pan Jerzy.

- Nie każdy alkoholik przestaje pić za życia. Ja poszłam na terapię i miałam to szczęście, że trafiłam na bardzo dobrego psychologa... - mówi pani Anna.

- Uczestniczymy w różnych akcjach Caritas, na przykład w zbiórkach żywności, czy organizowaniu Wigilii dla ubogich. Ludzie teraz śmieją z tego, że ktoś nie ma drogich ubrań, czy jakiegoś nowego telefonu. Po prostu sami nigdy nie byli takiej sytuacji - to głos wolontariuszek. Dodają, że pomoc zaczyna się - po prostu - od niewytykania palcem tej osoby, a później jest czas na znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji.

Spotkanie zorganizowano z okazji ustanowionego przez papieża Franciszka Światowego Dnia Ubogich.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

Byli więźniowie na premierze filmu o obozie w Smukale. Dziękuję Bogu, że dożyłem [zdjęcia]

Byli więźniowie na premierze filmu o obozie w Smukale. „Dziękuję Bogu, że dożyłem" [zdjęcia]

2025-11-12, 20:45
Sześć nielegalnych automatów do gier i pieniądze. Akcja służb celno-skarbowych we Włocławku

Sześć nielegalnych automatów do gier i pieniądze. Akcja służb celno-skarbowych we Włocławku

2025-11-12, 20:11
Nie wylewaj, oddaj do recyklingu W regionie stanie wkrótce pierwszy Olejomat [zdjęcia]

Nie wylewaj, oddaj do recyklingu! W regionie stanie wkrótce pierwszy Olejomat [zdjęcia]

2025-11-12, 17:45
Papież Leon XIV dostał księgę ze zdjęciami i wpisami seniorów z Pomorza i Kujaw [wideo]

Papież Leon XIV dostał księgę ze zdjęciami i wpisami seniorów z Pomorza i Kujaw [wideo]

2025-11-12, 17:00
Życie na właściwych torach. Tramwaj Zdrowia Psychicznego jeździł w środę po Bydgoszczy [zdjęcia]

Życie na właściwych torach. Tramwaj Zdrowia Psychicznego jeździł w środę po Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-11-12, 16:08
Uczeń zaatakował nauczycielkę w prywatnym toruńskim liceum. Kobieta trafiła do szpitala

Uczeń zaatakował nauczycielkę w prywatnym toruńskim liceum. Kobieta trafiła do szpitala

2025-11-12, 15:18
Gęsina pojawi się na stole w Rzymie. Przedstawiciele regionu ugoszczą dyplomatów

Gęsina pojawi się na stole w Rzymie. Przedstawiciele regionu ugoszczą dyplomatów

2025-11-12, 14:49
AKTUALIZACJA: Pożar w Chełmnie. Jedna osoba nie żyje. Doszło do wybuchu gazu [zdjęcia, wideo]

AKTUALIZACJA: Pożar w Chełmnie. Jedna osoba nie żyje. Doszło do wybuchu gazu [zdjęcia, wideo]

2025-11-12, 13:55
Nie żyje dr Michał Janowski. Był wykładowcą na UKW, a także tłumaczem przysięgłym

Nie żyje dr Michał Janowski. Był wykładowcą na UKW, a także tłumaczem przysięgłym

2025-11-12, 13:04

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę