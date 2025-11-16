Tu muszą walczyć do końca i przełamywać swoje bariery. „Nikt nie pyta, czy jesteś uzależniony”

2025-11-16, 19:32 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Puchar Polski Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych w podtoruńskim Lubiczu/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Podniesienie własnej wartości, integracja i wsparcie. To wszystko zyskują zawodnicy, którzy biorą udział w Pucharze Polski Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych.

Dwudniowa impreza odbywała się w podtoruńskim Lubiczu. - To nie tylko rywalizacja, ale też pokazanie, że można przeżywać emocje bez używek - mówi organizator turnieju Piotr Piasta ze Stowarzyszenia One Passion One Love. - Osoby uzależnione doświadczają tu różnych trudnych sytuacji, muszą walczyć do samego końca, przełamywać różne swoje bariery. Tutaj nikt ich się nie pyta, czy jesteś uzależniony, czy masz problem. Są tutaj jako piłkarki i piłkarze.



W turnieju wzięło udział 10 drużyn męskich i cztery żeńskie. Najlepsi zawodnicy dostali powołanie do kadry narodowej.

