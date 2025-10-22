Pomagają osobom bezdomnym przetrwać zimę. Społecznicy z Serca Torunia chcą zakupić 10 nowych iglo

2025-10-22, 12:00 Michał Zaręba / Redakcja

Tak wygląda iglo, które zimą pomaga przeżyć osobom w kryzysie bezdomności. / Fot. iglou.cz

Specjalne namioty termiczne zostaną ustawione w lesie, altankach i pustostanach. Do zakupu mogą dołożyć się mieszkańcy.

- Jesteśmy pierwszymi w Polsce, którzy stosują takie rozwiązanie. Iglo zbudowane jest z pięciowarstwowej pianki, jest szczelne, nic się tam nie skrapla. W środku jest materac - opowiada Michał Piszczek z Serca Torunia, pomysłodawca akcji. - Osoba, która przebywa w środku, dzięki temperaturze swojego ciała, może nagrzać iglo do 15-16 stopni. Część osób nie może skorzystać z instytucjonalnej pomocy i to z różnych przyczyn. Łatwo jest powiedzieć „Nie pij, idź do noclegowni". Jeśli ktoś jest w ciągu alkoholowym, nie ma takiej możliwości, aby był w 100 proc. trzeźwy. Nie ma też prawa, aby umierał na ulicy.



