Posiłek i ciepła odzież dla każdego! W centrum Bydgoszczy wesprą ubogich i bezdomnych

2025-11-17, 20:10  Marcin Kupczyk, Monika Siwak/Redakcja
Siostra Aleksandra z Bydgoskiego oddziału Caritas i dary przyniesione przez mieszkańców/fot. Marcin Kupczyk

W ramach Światowego Dnia Ubogich Caritas Diecezji Bydgoskiej zorganizowała zbiórkę czapek, szalików, skarpet i rękawic. Będą rozdawane we wtorek (18 listopada) na rogu ulic Gdańskiej i Śniadeckich w Bydgoszczy.

Akcja potrwa w godz. 15.00-17.00. Potrzebujący otrzymają na miejscu ciepły posiłek, a także paczki żywnościowe, ciepłe ubrania, poduszki. Będzie można zgłosić się jako wolontariusz, albo skorzystać z pomocy instytucji takich, jak: NFZ, ZUS, sanepid i MOPS.

Jak informują organizatorzy, celem wydarzenia jest nie tylko pomoc potrzebującym, ale uświadamianie mieszkańcom miasta, że ubogi to niekoniecznie bezdomny, a bezdomny to nie jest człowiek „drugiej kategorii".

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Pro Omnis, Stowarzyszeniem „Z sercem na dłoni”, NFZ, MOPS-em, ZUS i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Mówi prezes Stowarzyszenia „Z sercem na dłoni" Renata Szatkowska

Dary przyniesione przez mieszkańców/fot. Marcin Kupczyk

