Karta praw osób w kryzysie bezdomności. Nad tym rozwiązaniem debatowano w Toruniu

2025-12-11, 19:28 Monika Kaczyńska/Redakcja

Przy symbolicznym okrągłym stole spotkali się w Toruniu przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, osoby w kryzysie bezdomności i ze Stowarzyszenia Serce Torunia/fot. Serce Torunia/Facebook

O Karcie Praw Osób Doświadczających Bezdomności rozmawiano w Toruniu przy symbolicznym okrągłym stole. Zasiedli przy nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, osoby w kryzysie bezdomności i ze Stowarzyszenia Serce Torunia.

Kartę wprowadzono już m.in. w Gdańsku i w Warszawie. Społecznicy z Serca Torunia, pomagający osobom w kryzysie bezdomności, chcieliby, aby funkcjonowała również w Toruniu.



- Karta przyjęta na szczeblu rady miasta jest pewnym zobowiązaniem do tego, że w mieście będą przyjmowane rozwiązania, które pozwolą na realizację praw zawartych w tej karcie - mówi Monika Barczak z Serca Torunia i Fundacji Sercownia. - A są to następujące prawa: prawo do mieszkania, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych.



- Byłam w kryzysie bezdomności. Wprowadzenie w Toruniu takiej karty bardzo by pomogło - mówi Kasia. - „Serce Torunia" nie da rady pomagać wszystkim bezdomnym, to należy do zadań miasta. Chodzi jednak o to, żeby bezdomni przede wszystkim byli traktowani jak inni ludzie.



Piotr Olech z Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Gdańsku przestrzega, by karty nie traktować jako rozwiązanie wszystkich problemów. - Za kartą powinna pójść jakaś strategia, jakiś program rozwiązywania problemu bezdomności w Toruniu i finansowanie konkretnych usług społecznych.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.