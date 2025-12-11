Karta praw osób w kryzysie bezdomności. Nad tym rozwiązaniem debatowano w Toruniu

2025-12-11, 19:28  Monika Kaczyńska/Redakcja
Przy symbolicznym okrągłym stole spotkali się w Toruniu przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, osoby w kryzysie bezdomności i ze Stowarzyszenia Serce Torunia/fot. Serce Torunia/Facebook

Przy symbolicznym okrągłym stole spotkali się w Toruniu przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, osoby w kryzysie bezdomności i ze Stowarzyszenia Serce Torunia/fot. Serce Torunia/Facebook

O Karcie Praw Osób Doświadczających Bezdomności rozmawiano w Toruniu przy symbolicznym okrągłym stole. Zasiedli przy nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, osoby w kryzysie bezdomności i ze Stowarzyszenia Serce Torunia.

Kartę wprowadzono już m.in. w Gdańsku i w Warszawie. Społecznicy z Serca Torunia, pomagający osobom w kryzysie bezdomności, chcieliby, aby funkcjonowała również w Toruniu.

- Karta przyjęta na szczeblu rady miasta jest pewnym zobowiązaniem do tego, że w mieście będą przyjmowane rozwiązania, które pozwolą na realizację praw zawartych w tej karcie - mówi Monika Barczak z Serca Torunia i Fundacji Sercownia. - A są to następujące prawa: prawo do mieszkania, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych.

- Byłam w kryzysie bezdomności. Wprowadzenie w Toruniu takiej karty bardzo by pomogło - mówi Kasia. - „Serce Torunia" nie da rady pomagać wszystkim bezdomnym, to należy do zadań miasta. Chodzi jednak o to, żeby bezdomni przede wszystkim byli traktowani jak inni ludzie.

Piotr Olech z Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Gdańsku przestrzega, by karty nie traktować jako rozwiązanie wszystkich problemów. - Za kartą powinna pójść jakaś strategia, jakiś program rozwiązywania problemu bezdomności w Toruniu i finansowanie konkretnych usług społecznych.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń

Region

Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca lubił prędkość

Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca „lubił" prędkość

2025-12-11, 21:00
Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej powstał w Toruniu [zdjęcia]

Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej powstał w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-11, 20:12
Pierogi, barszcz, sałatka jarzynowa Bez tych potraw Polacy nie wyobrażają sobie świąt [SONDA]

Pierogi, barszcz, sałatka jarzynowa? Bez tych potraw Polacy nie wyobrażają sobie świąt! [SONDA]

2025-12-11, 18:41
Mają pomysły i chcą działać. Młodzi bydgoscy radni rozpoczęli nową kadencję

Mają pomysły i chcą działać. Młodzi bydgoscy radni rozpoczęli nową kadencję

2025-12-11, 17:58
Dla Putina zakończenie wojny bez osiągnięcia celów byłoby porażką wizerunkową [Wieści ze Wschodu]

Dla Putina zakończenie wojny bez osiągnięcia celów byłoby porażką wizerunkową [„Wieści ze Wschodu]

2025-12-11, 17:12
Gigantyczny ładunek nielegalnego tytoniu pod Warszawą. Podejrzani są z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

Gigantyczny ładunek nielegalnego tytoniu pod Warszawą. Podejrzani są z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

2025-12-11, 16:27
Pan Wiesław i jego synek Kacper mają wyremontowane mieszkanie Dzięki Fundacji Makowo [zdjęcia]

Pan Wiesław i jego synek Kacper mają wyremontowane mieszkanie! Dzięki Fundacji Makowo [zdjęcia]

2025-12-11, 15:39
Zakaźne choroby wirusowe u pacjentów. Zakaz odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Lipnie

Zakaźne choroby wirusowe u pacjentów. Zakaz odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Lipnie

2025-12-11, 14:45
Bydgoszcz. Obywatel Gruzji zatrzymany na kolei ze sprzętem do zdalnego sterowania

Bydgoszcz. Obywatel Gruzji zatrzymany na kolei ze sprzętem do zdalnego sterowania

2025-12-11, 14:20

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę