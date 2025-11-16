Pobierz aplikację Anielski Net i pomóż bezdomnemu! Dziś Światowy Dzień Ubogich

2025-11-16, 13:57  Ewa Dąbrowska/Redakcja
Ks. Sławomir Bar/fot. Tomasz Kaźmierski/Archiwum

Ks. Sławomir Bar/fot. Tomasz Kaźmierski/Archiwum

W niedzielę (16 listopada) obchodzimy dziewiąty Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka. W regionie powstała aplikacja Anielski Net, dzięki której każdy będzie mógł pomóc osobie bezdomnej.

W aplikacji zastosowano podział na kobiety i mężczyzn, a także rodzaje pomocy. Wystarczy wejść na anielskinet.pl, a pojawi się mapa z adresami instytucji pomocowych w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, czy Grudziądzu.

- Aplikacja rozwija się, jest przeznaczona zarówno dla ubogich bezdomnych, ale także dla zwykłych ludzi - tłumaczy ks. Sławomir Bar z bydgoskiej Bazyliki św. Wincentego a Paulo. - Jest po to, żeby można było zeskanować kod QR i pokierować daną osobą ubogą, gdzie może zjeść, wyspać się, czy umyć. Chodzi o to, żeby zwykły człowiek, gdy spotka ubogiego na przystanku, czy w sklepie, mógł pokierować go do odpowiednich instytucji. Zależy nam, że walczyć z bezdomnością, ubóstwem, ale celowo, a nie dawać bezdomnym przestrzeni, żeby mogli kombinować. Chcemy bezdomnych wychowywać, a nie hodować.

W Bydgoszczy osoby potrzebujące od lat wspierają Albertynki. Siostry rozdają ciepłe posiłki, odzież, prowadzą ogrzewalnię i noclegownię. W ich Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta ubodzy mogą się wykąpać, skorzystać z pomocy medycznej i prawnej. Obecnie trwa też budowa stolarni, gdzie podopieczni sióstr mają uczyć się zawodu. Albertynki ogłosiły zbiórkę dla mężczyzn. Przyjmują koce, bieliznę, kurtki, spodnie, kosmetyki. Akcja prowadzona jest w Bydgoszczy przy ul. Koronowskiej 14 i potrwa do końca 2025 r.

