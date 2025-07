Dla seniorów, bezdomnych, młodzieży. Do podziału było ponad 620 tysięcy złotych

2025-07-24, 14:30 Tatiana Adonis/Redakcja

Siedemnaście organizacji pozarządowych otrzymało pieniądze na realizację dziewiętnastu projektów. Stowarzyszenia czy fundacje mogły się ubiegać o te pieniądze w konkursie ogłoszonym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego.

„Nie ma zdrowego i silnego państwa bez właściwej współpracy i roli organizacji pozarządowych. To one realizują kluczowe zadania społeczne" - mówił wojewoda kujawsko-pomorski, Michał Sztybel. Zaznaczył, że... - Województwa, które w ramach szerokiego budżetu pomocy społecznej wyodrębniają środki na tego typu konkurs, są w mniejszości.



Wojewoda podziękował organizacjom pozarządowym za to, co robią. Podkreślił, że pieniądze, które im przekazane wesprą osoby korzystające z realizowanych przez nie projektów. A to przede wszystkim seniorzy, bezdomni, niepełnosprawni, czy dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym.



Prawie 85 tysięcy złotych otrzyma na dwa projekty Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. - To jest nasze zadanie, żebyśmy potrafili wychodzić zawsze do drugiego człowieka, a myślę że organizacje pozarządowe, które reprezentujemy, robią to świetnie - mówi prezes stowarzyszenia, ks. Sławomir Bar. Dodaje, że część dotacji zostanie przeznaczona na zorganizowanie wigilii dla potrzebujących.



Z kolei bydgoski oddział PCK dotację w wysokości prawie 70 tysięcy zł przeznaczy na wsparcie dla bezdomnych. - Będzie to między innymi pomoc żywnościowa, pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, a także wsparcie psychologiczne - mówi Krzysztof Rębacz, dyrektor bydgoskiego Oddziału PCK.



Wojewoda zadeklarował, że jeżeli przyszłoroczny budżet, którym będzie dysponował nie ulegnie zmianie, to za rok pula pieniędzy do podziału będzie wyższa i wyniesie milion złotych.