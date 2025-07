Wyprawka szkolna sama się nie skompletuje. PCK apeluje o wsparcie i zaprasza na koncert

2025-07-29, 15:17 Marcin Kupczyk/Redakcja

W zeszłym roku gwiazdą koncertu PCK był zespół Enej/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Trwa charytatywna akcja „Wyprawka dla żaka” organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Jej celem jest zebranie przyborów i podarowanie ich potrzebującym dzieciom przed kolejnym rokiem szkolnym.

- Pomóc można na wiele sposobów - zachęca Krzysztof Rębas, dyrektor PCK w Bydgoszczy. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców: osoby indywidualne, ale także firmy, do tego, by wesprzeć naszą akcję. Można udzielić wsparcia finansowego, a my z tych pieniędzy kupujemy wyprawki: przybory szkolne, plecaki, ale też można przynosić, na przykład do naszej siedziby przy Warmińskiego 10 w Bydgoszczy, przybory szkolne: zeszyty, piórniki, długopisy, ołówki, kredki - podkreślamy: przyjmujemy rzeczy nowe.



Jak dodaje dyrektor, pod koniec wakacji, na dziedzińcu PCK przy ulicy Warmińskiego zorganizowane zostanie spotkanie dla dzieci, rodziców, opiekunów. - Wtedy wręczymy dzieciakom pierwsze wyprawki. Spotykamy się 28 sierpnia. Odzew zawsze jest wspaniały. W zeszłym roku wyposażyliśmy w wyprawki około 1500 uczniów - mówił Krzysztof Rębas.



Pieniądze można wpłacać w kasie PCK lub na konto: 391160 2202 0000 0002 4987 4042.

Zbiórkę darów pieniężnych i przyborów szkolnych odbywa się w dwóch marketach „Eurospar”: przy ul. Grzymały Siedleckiego i przy ul. Nakielskiej (Galeria Miedzyń), natomiast inauguracja przedsięwzięcia zaplanowana jest na 10 sierpnia w sklepie PELIKAN przy ul. Gdańskiej 12 i potrwa do 31 sierpnia. W tym miejscu w godzinach od 11.00 do 16.00 wolontariusze PCK zbierać będą datki do puszek kwestarskich oraz artykuły szkolne do kosza oznakowanego logo PCK.



W dniach 5-6 września będzie można spotkać wolontariuszy w bydgoskich marketach NETTO i AUCHAN.



Kulminacją akcji będzie koncert „Podaruj Dzieciom Serce”, który odbędzie się 12 września, o godz. 18:00, w hali Łuczniczka. Gwiazda wieczoru to zespół „Piękni i Młodzi”.

Patronem medialnym akcji jest Polskie Radio PiK.