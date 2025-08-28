Podsumowanie akcji „Wyprawka dla żaka” w Bydgoszczy. Do dzieci trafiło ponad 170 plecaków szkolnych

Takie oto plecaki przygotowano w ramach „Wyprawki dla żaka". / Fot. Natasza Trzebuchowska
"Wyprawka dla żaka" to pomoc skierowana do osób, dla których skompletowanie niezbędnych do szkoły rzeczy jest dużym obciążeniem finansowym.
- Docelowo wesprzemy w tym roku 1200 dzieciaków w całym województwie - mówi Krzysztof Rębacz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PCK. - Przygotowania do tej akcji trwały od dłuższego czasu. Wszystko dzięki wsparciu mieszkańców regionu, którzy przekazywali nie tylko środki finansowe, ale także zakupione przez siebie przybory szkolne.
To jednak nie koniec akcji PCK. Do końca miesiąca wolontariusze będą jeszcze zbierać datki i artykuły szkolne w sklepie Pelikan przy ul. Gdańskiej, a 5 i 6 września będzie można ich spotkać w bydgoskich marketach Netto i Auchan.
Finałowe wydarzenie, czyli charytatywny koncert zespołu „Piękni i młodzi", odbędzie się 12 września o godz. 18 w Hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin, które są objęte wsparciem PCK.
