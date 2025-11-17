Bydgoski PCK czeka na nowych członków zespołów niosących pomoc w kryzysie

Ratownicy medyczni PCK/fot: Facebook, Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz/archiwum
Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy ogłasza nabór do Grupy Ratownictwa Medycznego oraz Grupy Wsparcia Humanitarnego. - To propozycja dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności, działać w zespole i realnie pomagać innym - mówi Paweł Kruza, ratownik w Grupie Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz
- Poszukujemy osób pełnoletnich i chętnych do działania. Każdy może się zgłosić, pod warunkiem, że ma trochę czasu, ale także zdrowia, co jest ważne w przypadku działania w grupie ratownictwa medycznego. W tym roku prowadzimy również rekrutację do grupy wsparcia humanitarnego. Szukamy osób, które będą chciały zaangażować się w tę dalszą część programu wsparcia, kiedy potrzebna jest długotrwała pomoc nieco innego rodzaju, niż typowe ratownictwo czy ratownictwo medyczne - mówi Paweł Kruza.
- Wolontariat daje satysfakcję - przekonuje Paweł Kruza, który od 18 lat jest wolontariuszem w bydgoskim PCK. - Grupa działa już 20 lat. Ratownictwo i pomoc humanitarna w Polskim Czerwonym Krzyżu przeszły niesamowitą ewolucję. Najpierw był konflikt na granicy białoruskiej, później wojna na Ukrainie, następnie zeszłoroczna powódź. To wszystko pokazało, że zarówno grupy ratownictwa, jak i grupy pomocy humanitarnej są naprawdę niezbędne. Zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi. Niesamowitą satysfakcję i radość daje uczestnictwo, bycie świadkiem, jak to wszystko działa, jak faktycznie ta pomoc jest świadczona w sposób profesjonalny i prawidłowy.
Spotkania szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu. Obecnie w Grupie Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz jest 65 osób. Natomiast w Grupie Wsparcia Humanitarnego - 14.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę