Bydgoski PCK czeka na nowych członków zespołów niosących pomoc w kryzysie

2025-11-17, 14:20  Agata Raczek/Redakcja
Ratownicy medyczni PCK/fot: Facebook, Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz/archiwum

Ratownicy medyczni PCK/fot: Facebook, Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz/archiwum

Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy ogłasza nabór do Grupy Ratownictwa Medycznego oraz Grupy Wsparcia Humanitarnego. - To propozycja dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności, działać w zespole i realnie pomagać innym - mówi Paweł Kruza, ratownik w Grupie Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz

- Poszukujemy osób pełnoletnich i chętnych do działania. Każdy może się zgłosić, pod warunkiem, że ma trochę czasu, ale także zdrowia, co jest ważne w przypadku działania w grupie ratownictwa medycznego. W tym roku prowadzimy również rekrutację do grupy wsparcia humanitarnego. Szukamy osób, które będą chciały zaangażować się w tę dalszą część programu wsparcia, kiedy potrzebna jest długotrwała pomoc nieco innego rodzaju, niż typowe ratownictwo czy ratownictwo medyczne - mówi Paweł Kruza.

- Wolontariat daje satysfakcję - przekonuje Paweł Kruza, który od 18 lat jest wolontariuszem w bydgoskim PCK. - Grupa działa już 20 lat. Ratownictwo i pomoc humanitarna w Polskim Czerwonym Krzyżu przeszły niesamowitą ewolucję. Najpierw był konflikt na granicy białoruskiej, później wojna na Ukrainie, następnie zeszłoroczna powódź. To wszystko pokazało, że zarówno grupy ratownictwa, jak i grupy pomocy humanitarnej są naprawdę niezbędne. Zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi. Niesamowitą satysfakcję i radość daje uczestnictwo, bycie świadkiem, jak to wszystko działa, jak faktycznie ta pomoc jest świadczona w sposób profesjonalny i prawidłowy.

Spotkania szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu. Obecnie w Grupie Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz jest 65 osób. Natomiast w Grupie Wsparcia Humanitarnego - 14.

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 21 listopada.

Mówi Paweł Kruza

Mówi Paweł Kruza

Mówi Paweł Kruza

Mówi Paweł Kruza

Bydgoszcz

Region

Zamarte: Autobus z 37 pasażerami na pokładzie wpadł do rowu. Służby działają

Zamarte: Autobus z 37 pasażerami na pokładzie wpadł do rowu. Służby działają

2025-11-17, 14:00
Święto walecznych dzieci i rodziców. Światowy Dzień Wcześniaka Fundacji Kolor Serca [zdjęcia]

Święto walecznych dzieci i rodziców. Światowy Dzień Wcześniaka Fundacji Kolor Serca [zdjęcia]

2025-11-17, 13:31
Ten wóz sprawdzi się w najtrudniejszym terenie OSP Łążyn dostała prezent marzeń [zdjęcia]

Ten wóz sprawdzi się w najtrudniejszym terenie! OSP Łążyn dostała prezent marzeń [zdjęcia]

2025-11-17, 12:49
Pierwszą fazę dezinformacyjnej wojny z Rosją przegrywamy. Debata w Inowrocławiu [zdjęcia]

„Pierwszą fazę dezinformacyjnej wojny z Rosją przegrywamy". Debata w Inowrocławiu [zdjęcia]

2025-11-17, 12:03
Te psy uciekły właścicielowi i błąkały się po Nekli. Policjanci zatrzymali je na drodze [zdjęcia]

Te psy uciekły właścicielowi i błąkały się po Nekli. Policjanci „zatrzymali" je na drodze [zdjęcia]

2025-11-17, 11:31
Seniorka z Inowrocławia straciła 86 tysięcy złotych. Oszustem jest mieszkaniec Gdyni [zdjęcia]

Seniorka z Inowrocławia straciła 86 tysięcy złotych. Oszustem jest mieszkaniec Gdyni [zdjęcia]

2025-11-17, 11:02
Wywołali prawie 400 fałszywych alarmów, wysyłali groźby. Zatrzymania także w Bydgoszczy [wideo]

Wywołali prawie 400 fałszywych alarmów, wysyłali groźby. Zatrzymania także w Bydgoszczy [wideo]

2025-11-17, 10:04
Rusza III Festiwal Filmowy Szklarnia. W Toruniu poszukiwani są młodzi filmowcy

Rusza III Festiwal Filmowy Szklarnia. W Toruniu poszukiwani są młodzi filmowcy

2025-11-17, 09:45
Wcześniakiem jest się przez całe życie. Neonatolog z CM UMK w Rozmowie Dnia

„Wcześniakiem jest się przez całe życie". Neonatolog z CM UMK w „Rozmowie Dnia"

2025-11-17, 09:03

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę