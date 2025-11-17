Bydgoski PCK czeka na nowych członków zespołów niosących pomoc w kryzysie

2025-11-17, 14:20 Agata Raczek/Redakcja

Ratownicy medyczni PCK/fot: Facebook, Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz/archiwum

Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy ogłasza nabór do Grupy Ratownictwa Medycznego oraz Grupy Wsparcia Humanitarnego. - To propozycja dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności, działać w zespole i realnie pomagać innym - mówi Paweł Kruza, ratownik w Grupie Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz

- Poszukujemy osób pełnoletnich i chętnych do działania. Każdy może się zgłosić, pod warunkiem, że ma trochę czasu, ale także zdrowia, co jest ważne w przypadku działania w grupie ratownictwa medycznego. W tym roku prowadzimy również rekrutację do grupy wsparcia humanitarnego. Szukamy osób, które będą chciały zaangażować się w tę dalszą część programu wsparcia, kiedy potrzebna jest długotrwała pomoc nieco innego rodzaju, niż typowe ratownictwo czy ratownictwo medyczne - mówi Paweł Kruza.



- Wolontariat daje satysfakcję - przekonuje Paweł Kruza, który od 18 lat jest wolontariuszem w bydgoskim PCK. - Grupa działa już 20 lat. Ratownictwo i pomoc humanitarna w Polskim Czerwonym Krzyżu przeszły niesamowitą ewolucję. Najpierw był konflikt na granicy białoruskiej, później wojna na Ukrainie, następnie zeszłoroczna powódź. To wszystko pokazało, że zarówno grupy ratownictwa, jak i grupy pomocy humanitarnej są naprawdę niezbędne. Zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi. Niesamowitą satysfakcję i radość daje uczestnictwo, bycie świadkiem, jak to wszystko działa, jak faktycznie ta pomoc jest świadczona w sposób profesjonalny i prawidłowy.



Spotkania szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu. Obecnie w Grupie Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz jest 65 osób. Natomiast w Grupie Wsparcia Humanitarnego - 14.



Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ



Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 21 listopada.