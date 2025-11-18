W toruńskiej piwnicy odbywać się będą lekcje przetrwania. Nie tylko na wypadek wojny

2025-11-18, 17:45  Michał Zaręba/Redakcja
Jak przygotować się na wypadek wojny, i jak poradzić sobie podczas innych zagrożeń i kryzysów. Tego chce uczyć w Toruniu Fundacja Aurea Polonia/fot. Michał Zaręba

Jak przygotować się na wypadek wojny, i jak poradzić sobie podczas innych zagrożeń i kryzysów. Tego chce uczyć w Toruniu Fundacja Aurea Polonia. W jednej z kamieniec na Rynku Nowomiejskim stworzono piwnicę pokazową. Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia akcji.

- Od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie pomagaliśmy ludności cywilnej zawożąc na Ukrainę przede wszystkim pomoc humanitarną, ale mieliśmy także okazję zaobserwować, jak wygląda życie, np. w czasie alarmu, gdzie się Ukraińcy chowają, jak szukają tego schronienia, jak się przygotowują do życia w ukryciu - mówi Patrycja Michońska-Dynek, prezes Fundacja Aurea Polonia.
- Po tych wszystkich naszych doświadczeniach oraz odpowiadając na pytania znajomych i przyjaciół Polaków, co zrobić w sytuacji kryzysu, postanowiliśmy przygotować program edukacyjny. Uczymy, jak przygotować swój dom i rodzinę.

- Warto wyposażyć piwnicę w rzeczy, które dadzą nam możliwość przetrwania 72 godzin. Muszą się w niej znaleźć: woda, suchy prowiant, zabawki. Ważna jest ochrona głowy, ochrona ppoż. Do plecaka należy spakować leki, dokumenty, pieniądze, wodę - mówił Sławek Dynek, zarząd Fundacji Aurea Polonia.

- Miejsce, w którym jesteśmy ma być przykładową piwnicą, miejscem schronienia. Ukraińcy najczęściej chowają się do piwnicy pod domem - dodaje Patrycja Michońska-Dynek.

We wtorek w Toruniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami fińskich firm zajmujących się budową i wyposażaniem schronów. Finlandia przoduje w dziedzinie zabezpieczenia ludności cywilnej.
Informacji o szkoleniach można szukać na stronie fundacji.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
