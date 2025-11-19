Pracuje w mundurze, a po służbie zakłada... wrotki. Koronowski policjant z pasją! [zdjęcia]

2025-11-19, 09:59  Redakcja
Nadkomisarz Marcin Heinrich służy w policji już 22 lata. Jest dyżurnym w Komisariacie Policji w Koronowie. Co robi po służbie? Od kilkunastu lat jego zamiłowaniem jest wrotkarstwo/fot. Policja

Nadkomisarz Marcin Heinrich służy w policji już 22 lata. Jest dyżurnym w Komisariacie Policji w Koronowie. Co robi po służbie? Od kilkunastu lat jego zamiłowaniem jest wrotkarstwo/fot. Policja

Nadkomisarz Marcin Heinrich służy w policji już 22 lata. Jest dyżurnym w Komisariacie Policji w Koronowie. Co robi po służbie? Od kilkunastu lat jego zamiłowaniem jest wrotkarstwo. Sportem tym zainteresował się dzięki córce, która jeździ od 5. roku życia, a aktualnie jest Mistrzynią Polski Juniorów w półmaratonie i maratonie oraz zdobywczynią Pucharu Polski.

Kolejnym krokiem nadkomisarza było zdobycie uprawnień trenera Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Uzyskał je w 2018 roku i od tego momentu jest także trenerem w Klubie Sportowym Jastrzębie Koronowo.

W zajęciach przez niego prowadzonych uczestniczą całe rodziny, co jest znakomitym sposobem na spędzanie czasu wolnego rodziców z dziećmi. Policjant podczas prowadzonych zajęć zwraca także uwagę na rywalizację fair-play, wzajemny szacunek oraz kwestie bezpieczeństwa. Na tym jednak nie koniec trenując zawodników porusza z nimi tematy dotyczące ujemnych skutków stosowania różnych używek, ich wpływu na zdrowie i osiągane sukcesy.

Jego dorobek trenerski został zauważony i doceniony. Na Gali Gminy Koronowo oraz Gali Powiatu Bydgoskiego nadkomisarz Marcin Heinrich odebrał nagrody, jako trener Klubu Sportowego Jastrzębie Koronowo za osiągniecia zawodników - mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski, a także zdobywców Pucharów Polski.

Bydgoszcz
Na Gali Gminy Koronowo oraz Gali Powiatu Bydgoskiego nadkomisarz Marcin Heinrich odebrał nagrody, jako trener Klubu Sportowego Jastrzębie Koronowo za osiągniecia zawodników - mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski, a także zdobywców Pucharów Polski/fot. Policja Na Gali Gminy Koronowo oraz Gali Powiatu Bydgoskiego nadkomisarz Marcin Heinrich odebrał nagrody, jako trener Klubu Sportowego Jastrzębie Koronowo za osiągniecia zawodników - mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski, a także zdobywców Pucharów Polski/fot. Policja Na Gali Gminy Koronowo oraz Gali Powiatu Bydgoskiego nadkomisarz Marcin Heinrich odebrał nagrody, jako trener Klubu Sportowego Jastrzębie Koronowo za osiągniecia zawodników - mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski, a także zdobywców Pucharów Polski/fot. Policja Na Gali Gminy Koronowo oraz Gali Powiatu Bydgoskiego nadkomisarz Marcin Heinrich odebrał nagrody, jako trener Klubu Sportowego Jastrzębie Koronowo za osiągniecia zawodników - mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski, a także zdobywców Pucharów Polski/fot. Policja

Region

Bydgoszcz. Potrącenie rowerzysty na skrzyżowaniu ulicy Kujawskiej z Wojska Polskiego

Bydgoszcz. Potrącenie rowerzysty na skrzyżowaniu ulicy Kujawskiej z Wojska Polskiego

2025-11-19, 10:01
Dr hab. Mitrovits Miklós w Rozmowie Dnia: Od tysiąca lat polsko-węgierska relacja jest unikalna w skali światowej

Dr hab. Mitrovits Miklós w „Rozmowie Dnia": Od tysiąca lat polsko-węgierska relacja jest unikalna w skali światowej

2025-11-19, 09:04
Zadymienie w zakładach mięsnych Sokołów w Osiu w powiecie świeckim. Ewakuowano 250 pracowników

Zadymienie w zakładach mięsnych „Sokołów" w Osiu w powiecie świeckim. Ewakuowano 250 pracowników

2025-11-19, 08:08
Grzywna, wyrok, zatrzymanie przez policję. Radni PiS z Torunia bronią działacza Solidarności

Grzywna, wyrok, zatrzymanie przez policję. Radni PiS z Torunia bronią działacza Solidarności

2025-11-18, 20:45
Ktoś dwukrotnie ostrzelał budynek przedszkola w podbydgoskim Osielsku. Policja szuka sprawcy

Ktoś dwukrotnie ostrzelał budynek przedszkola w podbydgoskim Osielsku. Policja szuka sprawcy

2025-11-18, 20:02
Przemysław Kozłowski poleciał do Londynu z zapałkową szopką dla królowej Camilli

Przemysław Kozłowski poleciał do Londynu z zapałkową szopką dla królowej Camilli

2025-11-18, 19:29
Zimowa odzież i ciepły posiłek od diecezjalnej Caritas. Akcja w centrum Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Zimowa odzież i ciepły posiłek od diecezjalnej Caritas. Akcja w centrum Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2025-11-18, 18:50
W toruńskiej piwnicy odbywać się będą lekcje przetrwania. Nie tylko na wypadek wojny

W toruńskiej piwnicy odbywać się będą lekcje przetrwania. Nie tylko na wypadek wojny

2025-11-18, 17:45
Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku [zdjęcia]

Na dziedzińcu Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryto drewniane konstrukcje z XIII wieku [zdjęcia]

2025-11-18, 17:00

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę