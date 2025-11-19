Pracuje w mundurze, a po służbie zakłada... wrotki. Koronowski policjant z pasją! [zdjęcia]

2025-11-19, 09:59 Redakcja

Nadkomisarz Marcin Heinrich służy w policji już 22 lata. Jest dyżurnym w Komisariacie Policji w Koronowie. Co robi po służbie? Od kilkunastu lat jego zamiłowaniem jest wrotkarstwo. Sportem tym zainteresował się dzięki córce, która jeździ od 5. roku życia, a aktualnie jest Mistrzynią Polski Juniorów w półmaratonie i maratonie oraz zdobywczynią Pucharu Polski.

Kolejnym krokiem nadkomisarza było zdobycie uprawnień trenera Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Uzyskał je w 2018 roku i od tego momentu jest także trenerem w Klubie Sportowym Jastrzębie Koronowo.



W zajęciach przez niego prowadzonych uczestniczą całe rodziny, co jest znakomitym sposobem na spędzanie czasu wolnego rodziców z dziećmi. Policjant podczas prowadzonych zajęć zwraca także uwagę na rywalizację fair-play, wzajemny szacunek oraz kwestie bezpieczeństwa. Na tym jednak nie koniec trenując zawodników porusza z nimi tematy dotyczące ujemnych skutków stosowania różnych używek, ich wpływu na zdrowie i osiągane sukcesy.



Jego dorobek trenerski został zauważony i doceniony. Na Gali Gminy Koronowo oraz Gali Powiatu Bydgoskiego nadkomisarz Marcin Heinrich odebrał nagrody, jako trener Klubu Sportowego Jastrzębie Koronowo za osiągniecia zawodników - mistrzów i medalistów Mistrzostw Polski, a także zdobywców Pucharów Polski.