Gmina Koronowo uruchomi trzy linie autobusowe. Umożliwi przesiadkę w kierunku Bydgoszczy

2026-01-01, 08:01 Redakcja

Linie użyteczności publicznej gminy Koronowo/fot. koronowo.pl

W 2026 roku gmina Koronowo ponownie uruchomi trzy linie autobusowe, które będą obsługiwane przez PKS. Zostanie także wprowadzona ulga handlowa dla osób posiadających Pakiet Mieszkańca w Koronowskiej Karcie.

Gmina Koronowo informuje na swojej stronie internetowej, że pierwsza linia autobusowa będzie prowadziła przez miejscowości: Witoldowo - Gogolin - Wtelno - Stopka - Koronowo. Druga z nich obejmie trasę: Wiskitno - Huta - Łąsko Wielkie - Byszewo - Salno - Koronowo. Dla trzeciej wytyczono przejazd przez Koronowo, Samociążek, Nowy Jasiniec, Glinki, Stary Jasiniec i z powrotem do Koronowa.



Rozkład jazdy zostanie zmieniony w taki sposób, że będzie można dojechać do Bydgoszczy. W kierunku miasta nad Brdą przesiądziemy się we Wtelnie na ul. Bydgoskiej (linia Witoldowo-Koronowo) oraz jadąc z Samociążka do Koronowa (linia Koronowo-Stary Jasiniec).



Osoby z Pakietem Mieszkańca w Koronowskiej Karcie będą mogły liczyć na ulgę handlową przy zakupie biletu w wysokości 40 proc. Zostanie ona naliczona w kasie lub u kierowcy po weryfikacji pakietu.