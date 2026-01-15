Nocna prohibicja w Koronowie? Burmistrz pyta mieszkańców o zdanie. Czas do 20 stycznia

2026-01-15, 15:40  Dorota Witt/Redakcja
Sławomir Marszelski, zastępca burmistrza Koronowa/fot. Dorota Witt

Burmistrz Koronowa otworzył ankietę, w której pyta mieszkańców miasta o to, czy są za ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Władze czekają na odpowiedzi do 20 stycznia.

Koronowo chce iść w ślady innych miast i wprowadzić nocną prohibicję. Zanim jednak zapadną wiążące decyzje, burmistrz postanowił zapytać o zdanie mieszkańców. Jak do tej pory udział w specjalnej ankiecie wzięło ok. pół tysiąca osób. A pytanie jest proste - czy jesteś za ograniczeniem sprzedaży alkoholu od godziny 23:00 do 6:00.

Sławomir Marszelski, zastępca burmistrza Koronowa jest zadowolony z dotychczasowej liczby uczestników ankiety. Deklaruje, że są to działania konsultacyjnie, które mogą jednak doprowadzić do istotnej dla miasta zmiany. - Ograniczenie sprzedaży alkoholu w porze nocnej powinno doprowadzić do tego, że przysłowiowy mieszkaniec stwierdza, że minęła ostatnia godzina sprzedaży, więc wypada zakończyć tę biesiadę - mówi Sławomir Marszelski.

Pytani przez naszą reporterkę mieszkańcy Koronowa są podzieleni. Niektórzy są za wprowadzeniem nocnej prohibicji, inni przeciw. Ci drudzy uważają, że ten, kto będzie chciał kupić alkohol po godz. 23:00 w końcu znajdzie na to sposób.

Ograniczenie sprzedaży napojów wyskokowych miałoby obowiązywać na terenie całej gminy Koronowo. Ostateczną decyzję podejmą radni.

Relacja Doroty Witt

