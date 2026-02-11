Nocna dyskoteka na ulicy! Zasłaniają okna, bo lampy co kilka sekund zapalają się i gasną [wideo]

2026-02-11, 14:30 Żaneta Walentyn/MG

Teraz światła uliczne akurat się palą, ale za kilka sekund zgasną/fot. Żaneta Walentyn

- Czy to UFO, czy może ktoś zorganizował nam całonocną dyskotekę? - pytają mieszkańcy Okola w gminie Koronowo (powiat bydgoski). Od co najmniej dwóch tygodni wszystkie światła uliczne gasną tam i zapalają się co kilka sekund. Zagadkę próbuje rozwikłać Polskie Radio PiK.

„Świetlny spektakl” trwa codziennie po zmroku, około 12 godzin na dobę. – Nie da się pójść na spacer, ani spać przy odsłoniętych oknach, bo takiej dyskoteki nie da się wytrzymać – mówią ludzie.



Czy to taka dziwna awaria, czy może ktoś tak zaprogramował światła uliczne? Nasza reporterka próbowała poznać przyczynę.



- Wydaje nam się, że to awaria - pewnie po tych dziwnych perturbacjach pogodowych. Tak się zaczęło dziać, gdy były mrozy – mówi jeden z mieszkańców. – Wcześniej bywało tak, że co któraś lampa tylko się paliła.



Skąd ta uliczna dyskoteka? – odpowiedź w środowym (11 lutego) „Popołudniu z reportażem” o godz. 16.30 w Polskim Radiu PiK.



Film z nocnego spaceru po Okolu w gminie Koronowo – poniżej.