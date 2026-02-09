Wysoce zjadliwa grypa ptaków pod Koronowem. Nakazy i zakazy wprowadzono w powiecie bydgoskim

2026-02-09, 15:30 Redkacja

Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wykryto w Więzownie w gminie Koronowo/Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary zapowietrzone i zagrożone wysoce zjadliwą grypą ptaków, określił obowiązujące na nich nakazy i zakazy. Ich przestrzeganie ma uchronić gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się choroby.

Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wykryto w Więzownie w gminie Koronowo. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał w związku z tym rozporządzenie. Wyznaczył obszary zapowietrzone i zagrożone chorobą.





Za obszar zapowietrzony (w promieniu 3 km wokół miejsca wystąpienia) uznane są miasto Koronowo i miejscowości: Nowy Dwór, Janowo, Buszkowo, Skarbiewo, Byszewo, Bytkowice, Okole Salno, Stopka, Stary Dwór, Więzowno, Bieskowo, Pieczyska, Stefanowo (gmina Koronowo).

Za obszar zagrożony (ustanowiony w promieniu 10 km wokół miejsca wystąpienia) uznane są Bożenkowo, Żołędowo (część północna miejscowości do drogi S5), Jastrzębie (gmina Osielsko) oraz Gościeradz, Krąpiewo, Lucim, Nowy Jasiniec, Samociążek, Stary Jasiniec, Tryszczyn (część północna miejscowości do drogi S5), Wierzchucin Królewski, Wilcze, Wiskitno, Witoldowo, Wtelno, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Morzewiec, Popielewo, Łukowiec, Glinki (część zachodnia do granicy lasu oraz wzdłuż drogi od skrzyżowania Brzozowo-Nowy Jasiniec), Puszczyn, Kadzionka, Cierplewo (w gminie Koronowo) oraz Gogolin, Gogolinek, Mochle (część północna miejscowości do ulic: Aleja Kasztanowa, ul. Rubinowa), Nowaczkowo, Trzemiętówko, Wierzchucinek, Wierzchucice, Nowa Ruda, Chmielewo, Piotrkówko, Szczutki (część północna miejscowości do ul. Długiej), Wojnowo, Dąbrowice (gmina Sicienko).

Jak chronić hodowle przed wysoce zjadliwą grypą ptaków?



Hodowcy drobiu powinni bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w szczególności eliminowania kontaktu drobiu z dzikim ptactwem, regularnie dezynfekować pomieszczenia, w których przebywa drób, oraz niezwłocznie zgłaszać lekarzowi weterynarii przypadków zwiększonej śmiertelności w hodowlach.

Pełna treść rozporządzenia jest tutaj.







