Koniec z dyskoteką na ulicy Okola w gminie Koronowo. Znamy wyjaśnienia firmy Enea Oświetlenie

2026-02-13, 18:25 Żaneta Walentyn / TB

Na ulicy światła pala się już normalnie. Bez migania. / Fot. Screen z wideo / Żaneta Walentyn

Od co najmniej dwóch tygodni wszystkie światła uliczne na jednej z ulicy gasły i zapalały się co kilka sekund. „Świetlny spektakl” trwał codziennie po zmroku, około 12 godzin na dobę.

- Czy to UFO, czy może ktoś zorganizował nam całonocną dyskotekę? - pytali mieszkańcy Okola. Dlaczego ktoś tak dziwnie zaprogramował światła uliczne?



