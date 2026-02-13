Koniec z dyskoteką na ulicy Okola w gminie Koronowo. Znamy wyjaśnienia firmy Enea Oświetlenie

2026-02-13, 18:25  Żaneta Walentyn / TB
Na ulicy światła pala się już normalnie. Bez migania. / Fot. Screen z wideo / Żaneta Walentyn

Od co najmniej dwóch tygodni wszystkie światła uliczne na jednej z ulicy gasły i zapalały się co kilka sekund. „Świetlny spektakl” trwał codziennie po zmroku, około 12 godzin na dobę.

- Czy to UFO, czy może ktoś zorganizował nam całonocną dyskotekę? - pytali mieszkańcy Okola. Dlaczego ktoś tak dziwnie zaprogramował światła uliczne?

Więcej na ten temat można posłuchać TUTAJ.

Nasza reporterka Żaneta Walentyn próbowała poznać przyczynę. Jak się okazało, była to awaria. Elżbieta Darol, rzeczniczka firmy Enea Oświetlenie tłumaczyła, że winny był śnieg i ostatnie mrozy. Awaria została usunięta, obecnie już światła uliczne działają normalnie.

