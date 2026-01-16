Koronowo widać... z Warszawy! Kujawsko-pomorskie miasto docenione za piękny album

Album „Koronowo - Naturalnie Inspirujące" z tysiącem wyjątkowych zdjęć trafił na wystawę na Lotnisku Chopina w Warszawie/fot. Gmina Koronowo/Facebook
Album „Koronowo - Naturalnie Inspirujące" z tysiącem wyjątkowych zdjęć trafił na wystawę na Lotnisku Chopina w Warszawie. Zawiera historyczne, współczesne, także panoramiczne fotografie wykonane przez mieszkańców i sympatyków miasta.
- Album waży więcej niż standardowa książka - mówi Magdalena Tabasz z Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie. - Ma ponad 200 stron, zdjęć kilka razy tyle. Myślę, że możemy pokusić się o liczbę około tysiąca, jak nie więcej, chociaż chyba nikt się nie podjął próby policzenia tych wszystkich zdjęć. Mamy siedmiu autorów. Wydawnictwo powstało dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy nasz pomysł natychmiast zaakceptowali i byli bardzo pozytywnie nastawieni do tworzenia tej publikacji razem z nami. Współpracę merytoryczną zapewnił regionalista druh Włodek (Włodzimierz Domek - przyp. red.).
- Album został także okraszony tekstem opowiadającym o historii, o tych kilkuset latach - dokładnie 658, naszego miasta, wydanym w trzech językach - dodał Piotr Jasiek z Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie.
To trzeci taki album przygotowany przez koronowski urząd gminy. Udział w wystawie to nagroda dla laureatów konkursu „Pamiątka z Polski" organizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ekspozycja będzie czynna do 19 stycznia.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę