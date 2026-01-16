Koronowo widać... z Warszawy! Kujawsko-pomorskie miasto docenione za piękny album

2026-01-16, 07:55 Dorota Witt/Redakcja

Album „Koronowo - Naturalnie Inspirujące" z tysiącem wyjątkowych zdjęć trafił na wystawę na Lotnisku Chopina w Warszawie. Zawiera historyczne, współczesne, także panoramiczne fotografie wykonane przez mieszkańców i sympatyków miasta.

- Album waży więcej niż standardowa książka - mówi Magdalena Tabasz z Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji Urzędu Miejskiego w Koronowie. - Ma ponad 200 stron, zdjęć kilka razy tyle. Myślę, że możemy pokusić się o liczbę około tysiąca, jak nie więcej, chociaż chyba nikt się nie podjął próby policzenia tych wszystkich zdjęć. Mamy siedmiu autorów. Wydawnictwo powstało dzięki współpracy z mieszkańcami, którzy nasz pomysł natychmiast zaakceptowali i byli bardzo pozytywnie nastawieni do tworzenia tej publikacji razem z nami. Współpracę merytoryczną zapewnił regionalista druh Włodek (Włodzimierz Domek - przyp. red.).



- Album został także okraszony tekstem opowiadającym o historii, o tych kilkuset latach - dokładnie 658, naszego miasta, wydanym w trzech językach - dodał Piotr Jasiek z Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie.



To trzeci taki album przygotowany przez koronowski urząd gminy. Udział w wystawie to nagroda dla laureatów konkursu „Pamiątka z Polski" organizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ekspozycja będzie czynna do 19 stycznia.